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Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И
Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И - РИА Новости, 07.08.2023
Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И
Факты доказали, что Россия и Китай являются надежными и заслуживающими доверия друзьями и партнерами, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:40
2023-08-07T17:40
2023-08-07T17:40
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Факты доказали, что Россия и Китай являются надежными и заслуживающими доверия друзьями и партнерами, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. "Факты доказали, что Китай и Россия являются надежными и заслуживающими доверия близкими друзьями и хорошими партнерами", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что с момента визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в марте этого года стороны добились нового прогресса в стратегическом взаимодействии и практическом сотрудничестве двух стран, в частности, объем двусторонней торговли достиг нового максимума, устойчиво развивается сотрудничество в области энергетики, быстро восстанавливается перемещение людей между двумя странами.
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в мире, китай, ван и (политик), россия, цены на нефть, сергей лавров, си цзиньпин
В мире, Китай, Ван И (политик), Россия, Цены на нефть, Сергей Лавров, Си Цзиньпин
Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И
Ван И: Россия и КНР являются надежными и заслуживающими доверия друзьями и партнерами