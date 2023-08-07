https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html

Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И

Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И - РИА Новости, 07.08.2023

Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И

Факты доказали, что Россия и Китай являются надежными и заслуживающими доверия друзьями и партнерами, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:40

2023-08-07T17:40

2023-08-07T17:40

в мире

китай

ван и (политик)

россия

цены на нефть

сергей лавров

си цзиньпин

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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Факты доказали, что Россия и Китай являются надежными и заслуживающими доверия друзьями и партнерами, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. "Факты доказали, что Китай и Россия являются надежными и заслуживающими доверия близкими друзьями и хорошими партнерами", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что с момента визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в марте этого года стороны добились нового прогресса в стратегическом взаимодействии и практическом сотрудничестве двух стран, в частности, объем двусторонней торговли достиг нового максимума, устойчиво развивается сотрудничество в области энергетики, быстро восстанавливается перемещение людей между двумя странами.

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китай

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в мире, китай, ван и (политик), россия, цены на нефть, сергей лавров, си цзиньпин