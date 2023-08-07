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Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И - РИА Новости, 07.08.2023
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17:40 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html
Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И
Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И - РИА Новости, 07.08.2023
Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И
Факты доказали, что Россия и Китай являются надежными и заслуживающими доверия друзьями и партнерами, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:40
2023-08-07T17:40
в мире
китай
ван и (политик)
россия
цены на нефть
сергей лавров
си цзиньпин
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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Факты доказали, что Россия и Китай являются надежными и заслуживающими доверия друзьями и партнерами, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. "Факты доказали, что Китай и Россия являются надежными и заслуживающими доверия близкими друзьями и хорошими партнерами", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что с момента визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в марте этого года стороны добились нового прогресса в стратегическом взаимодействии и практическом сотрудничестве двух стран, в частности, объем двусторонней торговли достиг нового максимума, устойчиво развивается сотрудничество в области энергетики, быстро восстанавливается перемещение людей между двумя странами.
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в мире, китай, ван и (политик), россия, цены на нефть, сергей лавров, си цзиньпин
В мире, Китай, Ван И (политик), Россия, Цены на нефть, Сергей Лавров, Си Цзиньпин
Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И

Ван И: Россия и КНР являются надежными и заслуживающими доверия друзьями и партнерами

© POOL | Перейти в медиабанкГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И
© POOL
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Факты доказали, что Россия и Китай являются надежными и заслуживающими доверия друзьями и партнерами, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.
«
"Факты доказали, что Китай и Россия являются надежными и заслуживающими доверия близкими друзьями и хорошими партнерами", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что с момента визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в марте этого года стороны добились нового прогресса в стратегическом взаимодействии и практическом сотрудничестве двух стран, в частности, объем двусторонней торговли достиг нового максимума, устойчиво развивается сотрудничество в области энергетики, быстро восстанавливается перемещение людей между двумя странами.
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В миреКитайВан И (политик)РоссияЦены на нефтьСергей ЛавровСи Цзиньпин
 
 
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