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Житель Омска ранил дробью троих мужчин, шумевших под балконом - РИА Новости, 07.08.2023
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15:10 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/drob-1888650918.html
Житель Омска ранил дробью троих мужчин, шумевших под балконом
Житель Омска ранил дробью троих мужчин, шумевших под балконом - РИА Новости, 07.08.2023
Житель Омска ранил дробью троих мужчин, шумевших под балконом
Житель Омска несколько раз выстрелил из ружья и ранил троих мужчин, которые пили и шумели под его балконом, сообщило областное УМВД. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:10
2023-08-07T15:10
происшествия
омск
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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Житель Омска несколько раз выстрелил из ружья и ранил троих мужчин, которые пили и шумели под его балконом, сообщило областное УМВД. В Советском округе Омска в ночь на 6 августа у 71-летнего жильца произошел конфликт с компанией, которая у подъезда его дома выпивала и шумела. На неоднократные замечания и просьбы угомониться молодые люди не реагировали или грубили. И пенсионер взялся за ружье. "В результате противоправных действий трое омичей получили непроникающие ранения дробью, на месте им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Со слов пенсионера, после неоднократных попыток урегулировать ситуацию он взял ружье и произвел выстрелы сначала в воздух, чтобы напугать молодых людей, а после словесного конфликта – выстрелил в асфальт на расстоянии от 2 до 5 метров от потерпевших", - сообщили в пресс-службе. Ружье у мужчины было зарегистрировано по закону. Полицейские изъяли у него патроны, а также оружие и гильзы. Назначено проведение баллистической экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20230805/ranenyy-1888385463.html
https://ria.ru/20230806/granata-1888516089.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
Житель Омска ранил дробью троих мужчин, шумевших под балконом

Житель Омска ранил дробью троих мужчин, которые пили и шумели под его балконом

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Житель Омска несколько раз выстрелил из ружья и ранил троих мужчин, которые пили и шумели под его балконом, сообщило областное УМВД.
В Советском округе Омска в ночь на 6 августа у 71-летнего жильца произошел конфликт с компанией, которая у подъезда его дома выпивала и шумела. На неоднократные замечания и просьбы угомониться молодые люди не реагировали или грубили. И пенсионер взялся за ружье.
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"В результате противоправных действий трое омичей получили непроникающие ранения дробью, на месте им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Со слов пенсионера, после неоднократных попыток урегулировать ситуацию он взял ружье и произвел выстрелы сначала в воздух, чтобы напугать молодых людей, а после словесного конфликта – выстрелил в асфальт на расстоянии от 2 до 5 метров от потерпевших", - сообщили в пресс-службе.
Ружье у мужчины было зарегистрировано по закону. Полицейские изъяли у него патроны, а также оружие и гильзы. Назначено проведение баллистической экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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