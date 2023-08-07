https://ria.ru/20230807/drob-1888650918.html

Житель Омска ранил дробью троих мужчин, шумевших под балконом

Житель Омска ранил дробью троих мужчин, шумевших под балконом - РИА Новости, 07.08.2023

Житель Омска ранил дробью троих мужчин, шумевших под балконом

Житель Омска несколько раз выстрелил из ружья и ранил троих мужчин, которые пили и шумели под его балконом, сообщило областное УМВД. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:10

2023-08-07T15:10

2023-08-07T15:10

происшествия

омск

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ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Житель Омска несколько раз выстрелил из ружья и ранил троих мужчин, которые пили и шумели под его балконом, сообщило областное УМВД. В Советском округе Омска в ночь на 6 августа у 71-летнего жильца произошел конфликт с компанией, которая у подъезда его дома выпивала и шумела. На неоднократные замечания и просьбы угомониться молодые люди не реагировали или грубили. И пенсионер взялся за ружье. "В результате противоправных действий трое омичей получили непроникающие ранения дробью, на месте им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Со слов пенсионера, после неоднократных попыток урегулировать ситуацию он взял ружье и произвел выстрелы сначала в воздух, чтобы напугать молодых людей, а после словесного конфликта – выстрелил в асфальт на расстоянии от 2 до 5 метров от потерпевших", - сообщили в пресс-службе. Ружье у мужчины было зарегистрировано по закону. Полицейские изъяли у него патроны, а также оружие и гильзы. Назначено проведение баллистической экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20230805/ranenyy-1888385463.html

https://ria.ru/20230806/granata-1888516089.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск