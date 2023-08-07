https://ria.ru/20230807/donor-1888730468.html

В США изменили порядок проверки потенциальных доноров крови

В США изменили порядок проверки потенциальных доноров крови - РИА Новости, 07.08.2023

В США изменили порядок проверки потенциальных доноров крови

Американский Красный крест сообщил, что в США изменен порядок проверки потенциальных доноров крови, которые будут оцениваться вне зависимости от их сексуальной... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:25

2023-08-07T20:25

2023-08-07T20:25

сша

красный крест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783129337_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_26d7a090ad7f5b3f54ead629c753022e.jpg

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Американский Красный крест сообщил, что в США изменен порядок проверки потенциальных доноров крови, которые будут оцениваться вне зависимости от их сексуальной ориентации. "Согласно этим новым процедурам, все доноры отвечают на одинаковые вопросы о соответствии критериям вне зависимости от гендерной или сексуальной ориентации и будут оцениваться на предмет допуска к сдаче крови на основе индивидуальных факторов риска, не сексуальной ориентации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Красный крест пояснил, что нововведения, утвержденные FDA – регулятором рынка продовольственных товаров и лекарств, означают отказ от прежней политики, которая автоматически дискриминировала "мужчин, вступающих в половые отношения с мужчинами", в возможности сдавать кровь для переливания. При этом новая анкета, которую предлагается заполнять потенциальным донорам, включает вопросы о сексуальном поведении. "Любому лицу вне зависимости от гендерной или сексуальной ориентации, у которого были новые или множественные сексуальные партнеры в последние три месяца, а также был анальный половой контакт в этот временной промежуток, будет предложено подождать со сдачей крови три месяца с даты последнего анального полового контакта", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230614/donorstvo-1877743035.html

https://ria.ru/20230515/donory-1871825042.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, красный крест