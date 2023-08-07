https://ria.ru/20230807/donor-1888730468.html
В США изменили порядок проверки потенциальных доноров крови
В США изменили порядок проверки потенциальных доноров крови - РИА Новости, 07.08.2023
В США изменили порядок проверки потенциальных доноров крови
Американский Красный крест сообщил, что в США изменен порядок проверки потенциальных доноров крови, которые будут оцениваться вне зависимости от их сексуальной... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:25
2023-08-07T20:25
2023-08-07T20:25
сша
красный крест
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Американский Красный крест сообщил, что в США изменен порядок проверки потенциальных доноров крови, которые будут оцениваться вне зависимости от их сексуальной ориентации. "Согласно этим новым процедурам, все доноры отвечают на одинаковые вопросы о соответствии критериям вне зависимости от гендерной или сексуальной ориентации и будут оцениваться на предмет допуска к сдаче крови на основе индивидуальных факторов риска, не сексуальной ориентации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Красный крест пояснил, что нововведения, утвержденные FDA – регулятором рынка продовольственных товаров и лекарств, означают отказ от прежней политики, которая автоматически дискриминировала "мужчин, вступающих в половые отношения с мужчинами", в возможности сдавать кровь для переливания. При этом новая анкета, которую предлагается заполнять потенциальным донорам, включает вопросы о сексуальном поведении. "Любому лицу вне зависимости от гендерной или сексуальной ориентации, у которого были новые или множественные сексуальные партнеры в последние три месяца, а также был анальный половой контакт в этот временной промежуток, будет предложено подождать со сдачей крови три месяца с даты последнего анального полового контакта", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230614/donorstvo-1877743035.html
https://ria.ru/20230515/donory-1871825042.html
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сша, красный крест
В США изменили порядок проверки потенциальных доноров крови
США будут отбирать доноров крови вне зависимости от сексуальной ориентации