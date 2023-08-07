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Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию - РИА Новости, 07.08.2023
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию
Новая группа добровольцев вылетела из чеченского аэропорта в зону специальной военной операции, перед этим бойцы прошли подготовку на базе Российского... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:47
2023-08-07T17:47
2023-08-07T17:47
специальная военная операция на украине
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 7 авг - РИА Новости. Новая группа добровольцев вылетела из чеченского аэропорта в зону специальной военной операции, перед этим бойцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров. "Очередная группа добровольцев вылетела из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО… Понимая, что военная подготовка играет критическую роль в жизни военнослужащего и имеет огромное значение для его успеха и безопасности во время службы, мы обеспечили всех бойцов возможностью пройти воинские курсы на базе Российского университета спецназа", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, в процессе военной подготовки добровольцы усвоили такие качества, как дисциплина, связь, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Кроме того, они научились обращаться с различными видами стрелкового оружия, гранатами, боеприпасами и другими военными средствами.
https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html
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грозный, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Грозный, Рамзан Кадыров
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону спецоперации