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Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/dobrovoltsy-1888703097.html
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию - РИА Новости, 07.08.2023
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию
Новая группа добровольцев вылетела из чеченского аэропорта в зону специальной военной операции, перед этим бойцы прошли подготовку на базе Российского... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:47
2023-08-07T17:47
специальная военная операция на украине
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 7 авг - РИА Новости. Новая группа добровольцев вылетела из чеченского аэропорта в зону специальной военной операции, перед этим бойцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров. "Очередная группа добровольцев вылетела из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО… Понимая, что военная подготовка играет критическую роль в жизни военнослужащего и имеет огромное значение для его успеха и безопасности во время службы, мы обеспечили всех бойцов возможностью пройти воинские курсы на базе Российского университета спецназа", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, в процессе военной подготовки добровольцы усвоили такие качества, как дисциплина, связь, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Кроме того, они научились обращаться с различными видами стрелкового оружия, гранатами, боеприпасами и другими военными средствами.
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грозный, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Грозный, Рамзан Кадыров
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский солдат
Российский солдат - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГРОЗНЫЙ, 7 авг - РИА Новости. Новая группа добровольцев вылетела из чеченского аэропорта в зону специальной военной операции, перед этим бойцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.
"Очередная группа добровольцев вылетела из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО… Понимая, что военная подготовка играет критическую роль в жизни военнослужащего и имеет огромное значение для его успеха и безопасности во время службы, мы обеспечили всех бойцов возможностью пройти воинские курсы на базе Российского университета спецназа", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, в процессе военной подготовки добровольцы усвоили такие качества, как дисциплина, связь, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Кроме того, они научились обращаться с различными видами стрелкового оружия, гранатами, боеприпасами и другими военными средствами.
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Специальная военная операция на УкраинеГрозныйРамзан Кадыров
 
 
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