https://ria.ru/20230807/dobrovoltsy-1888703097.html

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию - РИА Новости, 07.08.2023

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию

Новая группа добровольцев вылетела из чеченского аэропорта в зону специальной военной операции, перед этим бойцы прошли подготовку на базе Российского... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:47

2023-08-07T17:47

2023-08-07T17:47

специальная военная операция на украине

грозный

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216587_0:248:2758:1799_1920x0_80_0_0_a12dc8e34e1d956aae470378df4b932b.jpg

ГРОЗНЫЙ, 7 авг - РИА Новости. Новая группа добровольцев вылетела из чеченского аэропорта в зону специальной военной операции, перед этим бойцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров. "Очередная группа добровольцев вылетела из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО… Понимая, что военная подготовка играет критическую роль в жизни военнослужащего и имеет огромное значение для его успеха и безопасности во время службы, мы обеспечили всех бойцов возможностью пройти воинские курсы на базе Российского университета спецназа", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, в процессе военной подготовки добровольцы усвоили такие качества, как дисциплина, связь, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Кроме того, они научились обращаться с различными видами стрелкового оружия, гранатами, боеприпасами и другими военными средствами.

https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грозный, рамзан кадыров