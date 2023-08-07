https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888680358.html

Суда не пострадали при взрыве в порту Дериндже в Турции

Суда не пострадали при взрыве в порту Дериндже в Турции - РИА Новости, 07.08.2023

Суда не пострадали при взрыве в порту Дериндже в Турции

Находившиеся в турецком порту Дериндже суда не повреждены в результате взрыва, прогремевшего там, сообщили РИА Новости в береговой охране Турции. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:17

2023-08-07T16:17

2023-08-07T16:37

турция

в мире

коджаэли (провинция)

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Находившиеся в турецком порту Дериндже суда не повреждены в результате взрыва, прогремевшего там, сообщили РИА Новости в береговой охране Турции."Негативных ситуаций с судами после взрыва не зафиксировано", - сообщил источник. "В качестве меры предосторожности мы направили на место происшествия катер береговой охраны", - отметил он.По данным портала Marinetraffic, вскоре после взрыва у порта находились несколько судов, в том числе танкеры, сухогрузы, суда для транспортировки автомобилей. Украинских судов в порту не замечено.Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.

https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888657010.html

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коджаэли (провинция)

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Момент взрыва в турецком порту Дериндже Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO). 2023-08-07T16:17 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, коджаэли (провинция)