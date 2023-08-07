https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888680358.html
Суда не пострадали при взрыве в порту Дериндже в Турции
Суда не пострадали при взрыве в порту Дериндже в Турции - РИА Новости, 07.08.2023
Суда не пострадали при взрыве в порту Дериндже в Турции
Находившиеся в турецком порту Дериндже суда не повреждены в результате взрыва, прогремевшего там, сообщили РИА Новости в береговой охране Турции. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:17
2023-08-07T16:17
2023-08-07T16:37
турция
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коджаэли (провинция)
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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Находившиеся в турецком порту Дериндже суда не повреждены в результате взрыва, прогремевшего там, сообщили РИА Новости в береговой охране Турции."Негативных ситуаций с судами после взрыва не зафиксировано", - сообщил источник. "В качестве меры предосторожности мы направили на место происшествия катер береговой охраны", - отметил он.По данным портала Marinetraffic, вскоре после взрыва у порта находились несколько судов, в том числе танкеры, сухогрузы, суда для транспортировки автомобилей. Украинских судов в порту не замечено.Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.
https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888657010.html
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Момент взрыва в турецком порту Дериндже
Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
2023-08-07T16:17
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, в мире, коджаэли (провинция)
Турция, В мире, Коджаэли (провинция)
Суда не пострадали при взрыве в порту Дериндже в Турции
Береговая охрана Турции: суда, находившиеся в порту Дериндже, не пострадали при взрыве
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Находившиеся в турецком порту Дериндже суда не повреждены в результате взрыва, прогремевшего там, сообщили РИА Новости в береговой охране Турции.
"Негативных ситуаций с судами после взрыва не зафиксировано", - сообщил источник. "В качестве меры предосторожности мы направили на место происшествия катер береговой охраны", - отметил он.
По данным портала Marinetraffic, вскоре после взрыва у порта находились несколько судов, в том числе танкеры, сухогрузы, суда для транспортировки автомобилей. Украинских судов в порту не замечено.
Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли
Седдар Явуз.
Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник