https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888660663.html

Власти раскрыли подробности взрыва в турецком порту Дериндже

Власти раскрыли подробности взрыва в турецком порту Дериндже - РИА Новости, 07.08.2023

Власти раскрыли подробности взрыва в турецком порту Дериндже

Взрывом повреждены два элеватора в турецком порту Дериндже в Мраморном море, специалисты проверяют наличие людей под завалами, сообщил мэр Дериндже Зеки Айгюн. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:38

2023-08-07T15:38

2023-08-07T15:53

в мире

турция

мраморное море

коджаэли (провинция)

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрывом повреждены два элеватора в турецком порту Дериндже в Мраморном море, специалисты проверяют наличие людей под завалами, сообщил мэр Дериндже Зеки Айгюн.Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды."Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра... однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", - сообщил Айгюн в эфире телеканала CNN Turk.По его словам, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO)."В данный момент специалисты выгружают зерно из (всех – ред.) элеваторов, и мы проверим, был ли кто-то в момент взрыва там", - отметил мэр.На место стянуты пожарные и скорая помощь. Мэр сообщил о четырех пострадавших, они госпитализированы в больницу, их состояние нормальное.

https://ria.ru/20230802/snaryady-1887766369.html

турция

мраморное море

коджаэли (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, мраморное море, коджаэли (провинция)