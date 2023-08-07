https://ria.ru/20230807/delo-1888710943.html

Дело возбудили после отравления шести человек в отеле в подмосковной Истре

Дело возбудили после отравления шести человек в отеле в подмосковной Истре - РИА Новости, 07.08.2023

Дело возбудили после отравления шести человек в отеле в подмосковной Истре

Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в отеле "Яхонты Истра" в Истринском городском округе, сообщается в телеграм-канале ГСУСК России по... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:26

2023-08-07T18:26

2023-08-07T18:26

происшествия

истра

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в отеле "Яхонты Истра" в Истринском городском округе, сообщается в телеграм-канале ГСУСК России по Московской области. Ранее в подмосковном минздраве сообщили РИА Новости, что шесть человек отравились в отеле "Яхонты Истра" в Истринском городском округе, двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным ГСУСК России по Московской области, у пострадавших диагностирован гастроэнтероколит. "По факту отравления постояльцев одного из отелей следователем следственного отдела по городу Истра возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следователями и криминалистами продолжается работа на месте происшествия для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас проводятся допросы сотрудников отеля. Кроме того, Роспотребнадзор взял на проверку образцы пищи.

https://ria.ru/20230729/krasnogorsk-1887050697.html

https://ria.ru/20230807/otravlenie-1888549852.html

истра

московская область (подмосковье)

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происшествия, истра, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество