https://ria.ru/20230807/delo-1888710943.html
Дело возбудили после отравления шести человек в отеле в подмосковной Истре
Дело возбудили после отравления шести человек в отеле в подмосковной Истре - РИА Новости, 07.08.2023
Дело возбудили после отравления шести человек в отеле в подмосковной Истре
Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в отеле "Яхонты Истра" в Истринском городском округе, сообщается в телеграм-канале ГСУСК России по... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:26
2023-08-07T18:26
2023-08-07T18:26
происшествия
истра
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
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здоровье - общество
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в отеле "Яхонты Истра" в Истринском городском округе, сообщается в телеграм-канале ГСУСК России по Московской области. Ранее в подмосковном минздраве сообщили РИА Новости, что шесть человек отравились в отеле "Яхонты Истра" в Истринском городском округе, двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным ГСУСК России по Московской области, у пострадавших диагностирован гастроэнтероколит. "По факту отравления постояльцев одного из отелей следователем следственного отдела по городу Истра возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следователями и криминалистами продолжается работа на месте происшествия для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас проводятся допросы сотрудников отеля. Кроме того, Роспотребнадзор взял на проверку образцы пищи.
https://ria.ru/20230729/krasnogorsk-1887050697.html
https://ria.ru/20230807/otravlenie-1888549852.html
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происшествия, истра, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество
Происшествия, Истра, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Московская область (Подмосковье), Россия, Здоровье - Общество
Дело возбудили после отравления шести человек в отеле в подмосковной Истре
Дело возбудили после отравления шести человек в отеле "Яхонты Истра" в Подмосковье