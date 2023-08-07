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В "Москвариуме" на ВДНХ родился дельфиненок Локи - РИА Новости, 07.08.2023
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Хорошие новости
 
22:14 07.08.2023 (обновлено: 23:05 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/delfinenok-1888744177.html
В "Москвариуме" на ВДНХ родился дельфиненок Локи
В "Москвариуме" на ВДНХ родился дельфиненок Локи - РИА Новости, 07.08.2023
В "Москвариуме" на ВДНХ родился дельфиненок Локи
Дельфиненок Локи родился в начале июля в "Москвариуме", сообщили в Telegram-канале Московского океанариума на ВДНХ. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:14
2023-08-07T23:05
хорошие новости
москвариум
москва
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дельфиненок Локи родился в начале июля в "Москвариуме", сообщили в Telegram-канале Московского океанариума на ВДНХ. &quot;Разрешите представить, это малыш Локи и его мама Нота — в &quot;Москвариуме&quot; родился дельфиненок. Малыш появился на свет в начале июля, и с этого дня Нота и Локи проводят много времени вместе. Самка кормит малыша молоком и обучает жизненно важным навыкам, таким как дыхание на поверхности воды и плавание&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что оба животных хорошо себя чувствуют и находятся под круглосуточным присмотром специалистов ветеринарной службы.
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москвариум, москва, вднх
Хорошие новости, Москвариум, Москва, ВДНХ
В "Москвариуме" на ВДНХ родился дельфиненок Локи

В "Москвариуме" на ВДНХ родился дельфиненок Локи, он много времени проводит с мамой

© Фото : телеграм-канал МосквариумаДельфиненок Локи с матерью в "Москвариуме"
Дельфиненок Локи с матерью в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : телеграм-канал Москвариума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дельфиненок Локи родился в начале июля в "Москвариуме", сообщили в Telegram-канале Московского океанариума на ВДНХ.
«

"Разрешите представить, это малыш Локи и его мама Нота — в "Москвариуме" родился дельфиненок. Малыш появился на свет в начале июля, и с этого дня Нота и Локи проводят много времени вместе. Самка кормит малыша молоком и обучает жизненно важным навыкам, таким как дыхание на поверхности воды и плавание", — говорится в публикации.

Отмечается, что оба животных хорошо себя чувствуют и находятся под круглосуточным присмотром специалистов ветеринарной службы.
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Хорошие новостиМосквариумМоскваВДНХ
 
 
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