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В "Москвариуме" на ВДНХ родился дельфиненок Локи

В "Москвариуме" на ВДНХ родился дельфиненок Локи - РИА Новости, 07.08.2023

В "Москвариуме" на ВДНХ родился дельфиненок Локи

Дельфиненок Локи родился в начале июля в "Москвариуме", сообщили в Telegram-канале Московского океанариума на ВДНХ. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:14

2023-08-07T22:14

2023-08-07T23:05

хорошие новости

москвариум

москва

вднх

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дельфиненок Локи родился в начале июля в "Москвариуме", сообщили в Telegram-канале Московского океанариума на ВДНХ. "Разрешите представить, это малыш Локи и его мама Нота — в "Москвариуме" родился дельфиненок. Малыш появился на свет в начале июля, и с этого дня Нота и Локи проводят много времени вместе. Самка кормит малыша молоком и обучает жизненно важным навыкам, таким как дыхание на поверхности воды и плавание", — говорится в публикации.Отмечается, что оба животных хорошо себя чувствуют и находятся под круглосуточным присмотром специалистов ветеринарной службы.

https://ria.ru/20211104/ryby-1757690281.html

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москвариум, москва, вднх