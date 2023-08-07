https://ria.ru/20230807/chasovnya-1888749791.html

В Тверской области проверяют информацию о девушках, танцевавших в часовне

В Тверской области проверяют информацию о девушках, танцевавших в часовне - РИА Новости, 07.08.2023

В Тверской области проверяют информацию о девушках, танцевавших в часовне

Прокуратура и СУСК в Тверской области организовали проверки по сообщению о неподобающем поведении несовершеннолетних в часовне в городе Осташков, сообщили... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T23:17

2023-08-07T23:17

2023-08-07T23:17

происшествия

осташков

тверская область

русская православная церковь

православие

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РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура и СУСК в Тверской области организовали проверки по сообщению о неподобающем поведении несовершеннолетних в часовне в городе Осташков, сообщили ведомства. Информация и видео появились в телеграм-канале православного движения "Сорок сороков", где сообщается, что несовершеннолетние девушки зашли в храм, сначала одна из них начала под музыку танцевать перед иконостасом, потом изображать мусульманский намаз. "Осташковской межрайонной прокуратурой Тверской области организована проверка по публикации в СМИ о противоправном поведении несовершеннолетних в часовне Ксении Петербургской, расположенной в городе Осташкове", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, а также органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул. Как информировало в своем телеграм-канале региональное СУСК, ведомством организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230408/khuligan-1863961366.html

https://ria.ru/20230623/veruyuschie-1879989085.html

осташков

тверская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, осташков, тверская область, русская православная церковь, православие