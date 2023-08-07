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В Тверской области проверяют информацию о девушках, танцевавших в часовне - РИА Новости, 07.08.2023
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23:17 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/chasovnya-1888749791.html
В Тверской области проверяют информацию о девушках, танцевавших в часовне
В Тверской области проверяют информацию о девушках, танцевавших в часовне - РИА Новости, 07.08.2023
В Тверской области проверяют информацию о девушках, танцевавших в часовне
Прокуратура и СУСК в Тверской области организовали проверки по сообщению о неподобающем поведении несовершеннолетних в часовне в городе Осташков, сообщили... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T23:17
2023-08-07T23:17
происшествия
осташков
тверская область
русская православная церковь
православие
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РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура и СУСК в Тверской области организовали проверки по сообщению о неподобающем поведении несовершеннолетних в часовне в городе Осташков, сообщили ведомства. Информация и видео появились в телеграм-канале православного движения "Сорок сороков", где сообщается, что несовершеннолетние девушки зашли в храм, сначала одна из них начала под музыку танцевать перед иконостасом, потом изображать мусульманский намаз. &quot;Осташковской межрайонной прокуратурой Тверской области организована проверка по публикации в СМИ о противоправном поведении несовершеннолетних в часовне Ксении Петербургской, расположенной в городе Осташкове&quot;, - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, а также органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул. Как информировало в своем телеграм-канале региональное СУСК, ведомством организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20230408/khuligan-1863961366.html
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осташков
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происшествия, осташков, тверская область, русская православная церковь, православие
Происшествия, Осташков, Тверская область, Русская православная церковь, Православие
В Тверской области проверяют информацию о девушках, танцевавших в часовне

Тверская прокуратура проверяет сообщения о девушках, устроивших танцы и намаз в часовне

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура и СУСК в Тверской области организовали проверки по сообщению о неподобающем поведении несовершеннолетних в часовне в городе Осташков, сообщили ведомства.
Информация и видео появились в телеграм-канале православного движения "Сорок сороков", где сообщается, что несовершеннолетние девушки зашли в храм, сначала одна из них начала под музыку танцевать перед иконостасом, потом изображать мусульманский намаз.
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"Осташковской межрайонной прокуратурой Тверской области организована проверка по публикации в СМИ о противоправном поведении несовершеннолетних в часовне Ксении Петербургской, расположенной в городе Осташкове", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.

Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, а также органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул.
Как информировало в своем телеграм-канале региональное СУСК, ведомством организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияОсташковТверская областьРусская православная церковьПравославие
 
 
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