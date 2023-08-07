https://ria.ru/20230807/biznes-1888738093.html

На Кубани развивается сетевой гостиничный бизнес

На Кубани развивается сетевой гостиничный бизнес - РИА Новости, 07.08.2023

На Кубани развивается сетевой гостиничный бизнес

Краснодарский край совершенствует стандарты гостиничного бизнеса, в регионе действуют новые меры краевой поддержки для инвесторов в санаторно-курортной отрасли, РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:25

2023-08-07T21:25

2023-08-07T21:31

краснодарский край

коммерческая недвижимость

анапа

краснодарский край

сочи

вениамин кондратьев

василий швец

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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Краснодарский край совершенствует стандарты гостиничного бизнеса, в регионе действуют новые меры краевой поддержки для инвесторов в санаторно-курортной отрасли, реализуемые проекты позволят создать более 30 тысяч номеров и свыше 18 тысяч рабочих мест в регионе, сообщил РИА Новости врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий. На Кубани работают 117 сетевых отелей под 38 брендами. Семь из отельных сетей – это крупные международные. Они управляют 22 отелями. Всего в регионе действуют 28 гостиничных сетей, по данным пресс-службы администрации региона. "Вообще в Краснодарском крае за последние три года объём инвестиций в отрасль региона увеличился в 25 раз. Сегодня в крае реализуются 44 проекта на сумму 418 миллиардов рублей. Это позволит создать более 30 тысяч номеров и свыше 18 тысяч рабочих мест. Такой инвестиционный бум, конечно, связан с реальной поддержкой краевых властей, и в части оформления документов, и в части предоставления льгот, а также в решении инфраструктурных вопросов", – сказал Зарицкий. По его словам, сетевые отели задают высокую планку в организации приема отдыхающих и самые современные стандарты отельного бизнеса, что способствует совершенствованию системы работы с клиентами, организации питания и оснащения номеров. Еще 95 отелей Краснодарского края работают под управлением крупных российских сетей. В краевом министерстве курортов добавляют, что некоторые отельные сети работают с несколькими брендами, ориентированными на различную целевую аудиторию. Туристы предпочитают "высокозвездные" гостиницы Кубани При этом заполняемость и объем бронирования "высокозвездных" гостиниц в регионе увеличивается с каждым годом, по данным властей, они пользуются популярностью у отдыхающих. В министерстве рассказали РИА Новости, что в данном случае показательно именно межсезонье – в это время туристы предпочитают отдыхать в отелях высокого класса. При этом согласно данным на 1 августа, в Краснодарском крае фактическая загрузка отелей категории "пять звезд" составляет - 85%, категории "четыре звезды" - 86%, "три звезды" - 86%, и 84% – категории "без звезд". Больше всего четырех- и пятизвездочных отелей расположено в Сочи, Анапе и Геленджике. Фонд 285 отелей и гостиниц высшей категории составляет 36 тысяч номеров. Новая международная сеть отелейВ ближайшие годы в край зайдет еще одна международная сеть. К 2027 году в Анапе появится четырехзвездочный отель с бассейном, рестораном, СПА-комплексом и торговыми объектами. Соглашение о строительстве отеля под итальянским брендом было подписано инвестором на Питерском международном экономическом форуме с участием губернатора Кубани Вениамином Кондратьевым. Общая стоимость проекта – три миллиарда рублей. Номерной фонд рассчитан на единовременный прием более 1200 гостей, будет создано свыше 120 рабочих мест. Мэр Анапы Василий Швец отметил, что соглашение стало возможным благодаря последовательной политике региональных властей в градостроительной сфере. Так, по поручению губернатора был разработан и утвержден генплан города-курорта. В результате инвесторы на этой территории могут построить современный гостиничный комплекс, а не многоэтажки, как планировалось ранее. Это важно, поскольку помимо средств размещения на территории будет открыт конгресс-центр и аквапарк, а это возможность оздоравливаться жителям и гостям Кубани на протяжении всего года, добавил глава Анапы. Краевая поддержкаКраснодарский край предлагает инвесторам более 120 мер господдержки, они регулярно дорабатываются с учетом потребностей бизнеса. С этого года в Краснодарском крае действует новая краевая льгота по налогу на имущество сроком на 10 лет, такая краевая мера не имеет аналогов в РФ. В четверг вице-губернатор края Александр Руппель сообщил, что первым такую льготу получил отель в Абрау-Дюрсо. Мерой поддержки могут воспользоваться инвесторы в санаторно-курортной отрасли. Главные условия – объем инвестиций не менее 500 миллионов рублей, а сам объект должен быть на уровне три звезды и выше. В первые пять лет льгота составит 99% исчисленного к уплате налога на имущество, в 6-8-й год – 75%, 9-10-й год – 50%.

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https://ria.ru/20230801/kuban-1887698661.html

https://ria.ru/20230731/kondratev-1887302573.html

https://ria.ru/20230803/lgota-1888082048.html

анапа

краснодарский край

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

коммерческая недвижимость, анапа, краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, василий швец