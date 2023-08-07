https://ria.ru/20230807/ballon-1888712408.html

В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих

В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих - РИА Новости, 07.08.2023

В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих

Двое рабочих пострадали при разгерметизации газового баллона на пункте сбора вторичного сырья на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:33

2023-08-07T18:33

2023-08-07T18:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при разгерметизации газового баллона на пункте сбора вторичного сырья на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На территории промышленной зоны в Ильменском проезде на пункте сбора вторсырья произошла разгерметизация газового баллона без последующего возгорания", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия пострадали двое рабочих, они переданы врачам. Обстоятельства инцидента выясняются.

https://ria.ru/20230710/pozhar-1883374229.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва