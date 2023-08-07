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В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих
В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих - РИА Новости, 07.08.2023
В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих
Двое рабочих пострадали при разгерметизации газового баллона на пункте сбора вторичного сырья на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:33
2023-08-07T18:33
2023-08-07T18:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при разгерметизации газового баллона на пункте сбора вторичного сырья на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На территории промышленной зоны в Ильменском проезде на пункте сбора вторсырья произошла разгерметизация газового баллона без последующего возгорания", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия пострадали двое рабочих, они переданы врачам. Обстоятельства инцидента выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих
В Москве в пункте вторсырья разгерметизировался газовый баллон, пострадали двое рабочих
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при разгерметизации газового баллона на пункте сбора вторичного сырья на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На территории промышленной зоны в Ильменском проезде на пункте сбора вторсырья произошла разгерметизация газового баллона без последующего возгорания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали двое рабочих, они переданы врачам. Обстоятельства инцидента выясняются.
На юге Москвы при тушении пожара в ангаре взорвался баллон