https://ria.ru/20230807/armiya-2023-1888690480.html
ФМБА покажет инновационные разработки для ОПК на форуме "Армия-2023"
ФМБА покажет инновационные разработки для ОПК на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 07.08.2023
ФМБА покажет инновационные разработки для ОПК на форуме "Армия-2023"
Федеральное медико-биологическое агентство России представит на форуме "Армия-2023" инновационные разработки для оборонно-промышленного комплекса, в том числе... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:42
2023-08-07T16:42
2023-08-07T16:42
россия
кубинка
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
войска рхбз
патриот
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России представит на форуме "Армия-2023" инновационные разработки для оборонно-промышленного комплекса, в том числе автоматический сигнализатор, предназначенный для обнаружения в воздухе биологических аэрозолей, сообщила пресс-служба ФМБА. "Ведущие медицинские учреждения агентства продемонстрируют принципиально новые продукты и оборудование в сфере мониторинга биологической безопасности и фармзащиты, в том числе автоматизированные индикаторы биологических выбросов, детекторы для идентификации биопатогенов, тест-системы, лекарственные препараты, антидоты, радиопротекторы, укладки для бойцов войск РХБЗ и спасателей, а также инновационные разработки службы крови",- говорится в сообщении. На форуме покажут малогабаритный автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки, который предназначен для обнаружения в воздухе в режиме реального времени биологических аэрозолей, уточнили в пресс-службе. Служба крови ФМБА представит препараты "сухой плазмы", которые используют в лечении ранений различной степени тяжести, отметили в ведомстве. В рамках экспозиции можно будет оценить бронированный автомобиль скорой медицинской помощи, добавили в ФМБА. Форум "Армия-2023" пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот").
https://ria.ru/20230807/rzhd-1888604365.html
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887344979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кубинка, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), войска рхбз, патриот, форум "армия — 2023"
Россия, Кубинка, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Войска РХБЗ, Патриот, Форум "Армия — 2023"
ФМБА покажет инновационные разработки для ОПК на форуме "Армия-2023"
Учреждения ФМБА представят на форуме "Армия-2023" инновационные разработки для Минобороны
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России представит на форуме "Армия-2023" инновационные разработки для оборонно-промышленного комплекса, в том числе автоматический сигнализатор, предназначенный для обнаружения в воздухе биологических аэрозолей, сообщила пресс-служба ФМБА.
«
"Ведущие медицинские учреждения агентства продемонстрируют принципиально новые продукты и оборудование в сфере мониторинга биологической безопасности и фармзащиты, в том числе автоматизированные индикаторы биологических выбросов, детекторы для идентификации биопатогенов, тест-системы, лекарственные препараты, антидоты, радиопротекторы, укладки для бойцов войск РХБЗ
и спасателей, а также инновационные разработки службы крови",- говорится в сообщении.
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На форуме покажут малогабаритный автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки, который предназначен для обнаружения в воздухе в режиме реального времени биологических аэрозолей, уточнили в пресс-службе.
Служба крови ФМБА представит препараты "сухой плазмы", которые используют в лечении ранений различной степени тяжести, отметили в ведомстве.
В рамках экспозиции можно будет оценить бронированный автомобиль скорой медицинской помощи, добавили в ФМБА.
Форум "Армия-2023" пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке
(парк "Патриот
").
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