https://ria.ru/20230807/armiya-2023-1888690480.html

ФМБА покажет инновационные разработки для ОПК на форуме "Армия-2023"

ФМБА покажет инновационные разработки для ОПК на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 07.08.2023

ФМБА покажет инновационные разработки для ОПК на форуме "Армия-2023"

Федеральное медико-биологическое агентство России представит на форуме "Армия-2023" инновационные разработки для оборонно-промышленного комплекса, в том числе... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:42

2023-08-07T16:42

2023-08-07T16:42

россия

кубинка

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

войска рхбз

патриот

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России представит на форуме "Армия-2023" инновационные разработки для оборонно-промышленного комплекса, в том числе автоматический сигнализатор, предназначенный для обнаружения в воздухе биологических аэрозолей, сообщила пресс-служба ФМБА. "Ведущие медицинские учреждения агентства продемонстрируют принципиально новые продукты и оборудование в сфере мониторинга биологической безопасности и фармзащиты, в том числе автоматизированные индикаторы биологических выбросов, детекторы для идентификации биопатогенов, тест-системы, лекарственные препараты, антидоты, радиопротекторы, укладки для бойцов войск РХБЗ и спасателей, а также инновационные разработки службы крови",- говорится в сообщении. На форуме покажут малогабаритный автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки, который предназначен для обнаружения в воздухе в режиме реального времени биологических аэрозолей, уточнили в пресс-службе. Служба крови ФМБА представит препараты "сухой плазмы", которые используют в лечении ранений различной степени тяжести, отметили в ведомстве. В рамках экспозиции можно будет оценить бронированный автомобиль скорой медицинской помощи, добавили в ФМБА. Форум "Армия-2023" пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот").

https://ria.ru/20230807/rzhd-1888604365.html

https://ria.ru/20230731/shoygu-1887344979.html

россия

кубинка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, кубинка, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), войска рхбз, патриот, форум "армия — 2023"