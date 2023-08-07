Замминистра обороны Гвинеи посетит форум "Армия-2023"
Замминистра обороны Гвинеи Давид Хаба возглавит делегацию страны на форуме "Армия-2023"
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны Гвинеи Давид Хаба в августе посетит Россию, он возглавит делегацию страны на форуме "Армия-2023", сообщил РИА Новости посол Гвинеи в Москве Ньянкой Аба.
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"Делегацию Гвинейской Республики возглавит заместитель министра обороны страны Давид Хаба", - сказал Аба, отвечая на вопрос, будет ли Гвинея представлена на форуме "Армия-2023".
Форум пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот"). Как сообщал в конце июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, на него приглашены главы оборонных ведомств 108 стран. Научно-деловая программа "Армии" включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.
Одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности, в программу которой включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке.