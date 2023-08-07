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Замминистра обороны Гвинеи посетит форум "Армия-2023" - РИА Новости, 07.08.2023
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15:49 07.08.2023 (обновлено: 16:01 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/armiya-2023-1888663431.html
Замминистра обороны Гвинеи посетит форум "Армия-2023"
Замминистра обороны Гвинеи посетит форум "Армия-2023" - РИА Новости, 07.08.2023
Замминистра обороны Гвинеи посетит форум "Армия-2023"
Заместитель министра обороны Гвинеи Давид Хаба в августе посетит Россию, он возглавит делегацию страны на форуме "Армия-2023", сообщил РИА Новости посол Гвинеи... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:49
2023-08-07T16:01
форум "армия — 2023"
гвинея
россия
москва
сергей шойгу
патриот
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны Гвинеи Давид Хаба в августе посетит Россию, он возглавит делегацию страны на форуме "Армия-2023", сообщил РИА Новости посол Гвинеи в Москве Ньянкой Аба. &quot;Делегацию Гвинейской Республики возглавит заместитель министра обороны страны Давид Хаба&quot;, - сказал Аба, отвечая на вопрос, будет ли Гвинея представлена на форуме &quot;Армия-2023&quot;.Форум пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот"). Как сообщал в конце июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, на него приглашены главы оборонных ведомств 108 стран. Научно-деловая программа "Армии" включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества. Одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности, в программу которой включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке.
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форум "армия — 2023", гвинея, россия, москва, сергей шойгу, патриот
Форум "Армия — 2023", Гвинея, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Патриот
Замминистра обороны Гвинеи посетит форум "Армия-2023"

Замминистра обороны Гвинеи Давид Хаба возглавит делегацию страны на форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны Гвинеи Давид Хаба в августе посетит Россию, он возглавит делегацию страны на форуме "Армия-2023", сообщил РИА Новости посол Гвинеи в Москве Ньянкой Аба.
«

"Делегацию Гвинейской Республики возглавит заместитель министра обороны страны Давид Хаба", - сказал Аба, отвечая на вопрос, будет ли Гвинея представлена на форуме "Армия-2023".

Форум пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот"). Как сообщал в конце июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, на него приглашены главы оборонных ведомств 108 стран. Научно-деловая программа "Армии" включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.
Одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности, в программу которой включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке.
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