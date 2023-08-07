https://ria.ru/20230807/agressiya-1888536868.html

СМИ: в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

СМИ: в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

Мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T04:11

2023-08-07T04:11

2023-08-07T04:49

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мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию, сообщает телеканал Al-Arabiya.При этом не уточняется, о каком именно государстве идет речь.Мятежники также объявили о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)."Военный совет мятежников ("Национальный совет по защите отечества" - ред.) в Нигере объявляет о закрытии воздушного пространства страны", - говорится в сообщении телеканала.Нужно больше времениРанее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС может применить силу для восстановления конституционного порядка. По информации агентства Рейтер, план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан.Газета Wall Street Journal в воскресенье со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС сообщила, что блоку больше времени для подготовки к введению своего военного контингента в Нигер."На данный момент нам необходимо нарастить численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях... Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки", - приводит газета слова командира.Митинг в столице НигераВ столице Нигера Ниамее, между тем, в воскресенье собрались тысячи демонстрантов, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны западноафриканского регионального блока ЭКОВАС.По данным корреспондента РИА Новости, акция была организована представителями гражданского общества страны.Демонстранты скандировали лозунги в поддержку генерала Тчиани и благодарили его за освобождение людей. Демонстрации проходят мирно, в руках людей флаги Нигера, а также России.Мятеж в НигереРанее группа нигерийских военных объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230806/niger-1888494056.html

https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html

https://ria.ru/20230806/pomosch-1888415943.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, нигер, россия, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023