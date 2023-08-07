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СМИ: в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения - РИА Новости, 07.08.2023
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04:11 07.08.2023 (обновлено: 04:49 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/agressiya-1888536868.html
СМИ: в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения
СМИ: в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения
Мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T04:11
2023-08-07T04:49
в мире
нигер
россия
ниамей
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию, сообщает телеканал Al-Arabiya.При этом не уточняется, о каком именно государстве идет речь.Мятежники также объявили о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)."Военный совет мятежников ("Национальный совет по защите отечества" - ред.) в Нигере объявляет о закрытии воздушного пространства страны", - говорится в сообщении телеканала.Нужно больше времениРанее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС может применить силу для восстановления конституционного порядка. По информации агентства Рейтер, план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан.Газета Wall Street Journal в воскресенье со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС сообщила, что блоку больше времени для подготовки к введению своего военного контингента в Нигер."На данный момент нам необходимо нарастить численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях... Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки", - приводит газета слова командира.Митинг в столице НигераВ столице Нигера Ниамее, между тем, в воскресенье собрались тысячи демонстрантов, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны западноафриканского регионального блока ЭКОВАС.По данным корреспондента РИА Новости, акция была организована представителями гражданского общества страны.Демонстранты скандировали лозунги в поддержку генерала Тчиани и благодарили его за освобождение людей. Демонстрации проходят мирно, в руках людей флаги Нигера, а также России.Мятеж в НигереРанее группа нигерийских военных объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230806/niger-1888494056.html
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в мире, нигер, россия, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Россия, Ниамей, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

Мятежники в Нигере заявили о подготовке за рубежом агрессии против страны

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию, сообщает телеканал Al-Arabiya.
При этом не уточняется, о каком именно государстве идет речь.
Мятежники также объявили о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
«
"Военный совет мятежников ("Национальный совет по защите отечества" - ред.) в Нигере объявляет о закрытии воздушного пространства страны", - говорится в сообщении телеканала.

Нужно больше времени

Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС может применить силу для восстановления конституционного порядка. По информации агентства Рейтер, план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан.
Ситуация в Нигере - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Нигерии призвали ЭКОВАС к поиску мирного решения по Нигеру
Вчера, 18:06
Газета Wall Street Journal в воскресенье со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС сообщила, что блоку больше времени для подготовки к введению своего военного контингента в Нигер.
"На данный момент нам необходимо нарастить численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях... Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки", - приводит газета слова командира.

Митинг в столице Нигера

В столице Нигера Ниамее, между тем, в воскресенье собрались тысячи демонстрантов, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны западноафриканского регионального блока ЭКОВАС.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Нигере предупредили об угрозе экспансии джихадистов
Вчера, 13:18
По данным корреспондента РИА Новости, акция была организована представителями гражданского общества страны.
Демонстранты скандировали лозунги в поддержку генерала Тчиани и благодарили его за освобождение людей. Демонстрации проходят мирно, в руках людей флаги Нигера, а также России.

Мятеж в Нигере

Ранее группа нигерийских военных объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.
Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера
Вчера, 04:14
 
В миреНигерРоссияНиамейМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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