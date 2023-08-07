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Адмирал ВМС США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке - РИА Новости, 07.08.2023
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04:23 07.08.2023 (обновлено: 05:30 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/afrika-1888537107.html
Адмирал ВМС США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке
Адмирал ВМС США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке - РИА Новости, 07.08.2023
Адмирал ВМС США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке
Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T04:23
2023-08-07T05:30
в мире
нигер
ниамей
европа
мохамед базум
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на африканском континенте.Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. При этом западные СМИ писали, что план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан. "Приведет ли это (ситуация в Нигере - ред.) к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием", - написал Ставридис в соцсети X (бывшая Twitter).Мятежники в Нигере накануне заявили, что неназванное государство готовит нападение на их страну. Они также объявили о закрытии воздушного пространства.ЭКОВАС ранее объявил, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. При этом в минувшее воскресенье тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС.Ранее группа нигерийских военных объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230807/agressiya-1888536868.html
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в мире, нигер, ниамей, европа, мохамед базум, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, военно-морские силы сша
В мире, Нигер, Ниамей, Европа, Мохамед Базум, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО, Военно-морские силы США
Адмирал ВМС США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке

Адмирал ВМС США Ставридис: ситуация в Нигере может привести к крупной войне в Африке

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на африканском континенте.
Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. При этом западные СМИ писали, что план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
СМИ: в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения
04:11
"Приведет ли это (ситуация в Нигере - ред.) к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием", - написал Ставридис в соцсети X (бывшая Twitter).
Мятежники в Нигере накануне заявили, что неназванное государство готовит нападение на их страну. Они также объявили о закрытии воздушного пространства.
ЭКОВАС ранее объявил, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
При этом в минувшее воскресенье тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС.
Ранее группа нигерийских военных объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.
Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Улица в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
СМИ: в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
00:37
 
В миреНигерНиамейЕвропаМохамед БазумДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)НАТОВоенно-морские силы США
 
 
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