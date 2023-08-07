https://ria.ru/20230807/afrika-1888537107.html

Адмирал ВМС США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке

Адмирал ВМС США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке - РИА Новости, 07.08.2023

Адмирал ВМС США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T04:23

2023-08-07T04:23

2023-08-07T05:30

в мире

нигер

ниамей

европа

мохамед базум

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

нато

военно-морские силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886719568_0:196:3000:1884_1920x0_80_0_0_96994c50b81f392201686ea15a64ee6b.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на африканском континенте.Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. При этом западные СМИ писали, что план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан. "Приведет ли это (ситуация в Нигере - ред.) к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием", - написал Ставридис в соцсети X (бывшая Twitter).Мятежники в Нигере накануне заявили, что неназванное государство готовит нападение на их страну. Они также объявили о закрытии воздушного пространства.ЭКОВАС ранее объявил, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. При этом в минувшее воскресенье тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС.Ранее группа нигерийских военных объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230807/agressiya-1888536868.html

https://ria.ru/20230807/niger-1888530413.html

нигер

ниамей

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, ниамей, европа, мохамед базум, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, военно-морские силы сша