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На благотворительном обеде в Афганистане отравились около 450 человек - РИА Новости, 07.08.2023
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15:58 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/afganistan-1888666266.html
На благотворительном обеде в Афганистане отравились около 450 человек
На благотворительном обеде в Афганистане отравились около 450 человек - РИА Новости, 07.08.2023
На благотворительном обеде в Афганистане отравились около 450 человек
Около 450 человек пострадали в результате отравления после благотворительного обеда в провинции Хост в Афганистане, сообщил РИА Новости глава местного... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:58
2023-08-07T15:58
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КАБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Около 450 человек пострадали в результате отравления после благотворительного обеда в провинции Хост в Афганистане, сообщил РИА Новости глава местного департамента общественного здравоохранения Фазал Карим Мандозай. "Всего около 450 человек, 90 из них дети, 120 женщины... находятся у нас на лечении", - заявил Мандозай. По данным представителей сферы здравоохранения, пока неизвестно, что именно вызвало отравление. Основная версия - небрежность поваров в процессе готовки. Представитель местной полиции заявил, что расследованием происшествия занимается служба безопасности.
https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html
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в мире, афганистан, хост (город)
В мире, Афганистан, Хост (город)
На благотворительном обеде в Афганистане отравились около 450 человек

На благотворительном обеде в афганской провинции Хост отравились около 450 человек

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Афганистане
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Около 450 человек пострадали в результате отравления после благотворительного обеда в провинции Хост в Афганистане, сообщил РИА Новости глава местного департамента общественного здравоохранения Фазал Карим Мандозай.
"Всего около 450 человек, 90 из них дети, 120 женщины... находятся у нас на лечении", - заявил Мандозай.
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По данным представителей сферы здравоохранения, пока неизвестно, что именно вызвало отравление. Основная версия - небрежность поваров в процессе готовки.
Представитель местной полиции заявил, что расследованием происшествия занимается служба безопасности.
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