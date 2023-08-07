https://ria.ru/20230807/afganistan-1888666266.html

На благотворительном обеде в Афганистане отравились около 450 человек

На благотворительном обеде в Афганистане отравились около 450 человек - РИА Новости, 07.08.2023

На благотворительном обеде в Афганистане отравились около 450 человек

Около 450 человек пострадали в результате отравления после благотворительного обеда в провинции Хост в Афганистане, сообщил РИА Новости глава местного... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:58

2023-08-07T15:58

2023-08-07T15:58

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КАБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Около 450 человек пострадали в результате отравления после благотворительного обеда в провинции Хост в Афганистане, сообщил РИА Новости глава местного департамента общественного здравоохранения Фазал Карим Мандозай. "Всего около 450 человек, 90 из них дети, 120 женщины... находятся у нас на лечении", - заявил Мандозай. По данным представителей сферы здравоохранения, пока неизвестно, что именно вызвало отравление. Основная версия - небрежность поваров в процессе готовки. Представитель местной полиции заявил, что расследованием происшествия занимается служба безопасности.

https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html

https://ria.ru/20230807/otravlenie-1888593284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, хост (город)