Рейтинг@Mail.ru
Адвокат УПЦ заявил о препятствовании сбору денег на залог митрополита Павла - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:26 07.08.2023 (обновлено: 20:44 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/advokat-1888721231.html
Адвокат УПЦ заявил о препятствовании сбору денег на залог митрополита Павла
Адвокат УПЦ заявил о препятствовании сбору денег на залог митрополита Павла - РИА Новости, 07.08.2023
Адвокат УПЦ заявил о препятствовании сбору денег на залог митрополита Павла
Украинские банки всячески препятствовали сбору денег для внесения залога за наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), заявил представляющий... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:26
2023-08-07T20:44
религия
киев
франциск (хорхе марио бергольо)
православная церковь украины (пцу)
обсе
оон
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888718141_0:211:472:477_1920x0_80_0_0_40192acbce3b277e3405cae0c2b0a7a7.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские банки всячески препятствовали сбору денег для внесения залога за наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), заявил представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман. Ранее в понедельник он сообщил, что за митрополита Павла был внесен залог в размере33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов), он освобожден из под стражи. "К нам неоднократно обращались прихожане УПЦ с жалобами на проблемы, возникавшие при попытке уплатить залог за митрополита Павла. Сообщаем, что финансовые учреждения всячески пытались препятствовать внесению залога. Некоторые банки вообще безосновательно отказывались осуществлять переводы на специальный счет Государственной судебной администрации без всякой на то мотивации", - написал Чекман в своем телеграм-канале. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230807/tyurma-1888716950.html
https://ria.ru/20230804/khram-1888227810.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888718141_0:141:472:495_1920x0_80_0_0_c08ca5ca39d3a39ec61c426610f23088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), обсе, оон, религия
Религия, Киев, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Православная церковь Украины (ПЦУ), ОБСЕ, ООН, Религия
Адвокат УПЦ заявил о препятствовании сбору денег на залог митрополита Павла

Адвокат Чекман: украинские банки препятствовали сбору денег на залог для митрополита Павла

© Фото : сайт Украинской Православной церквиМитрополит Павел после освобождения из-под стражи
Митрополит Павел после освобождения из-под стражи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : сайт Украинской Православной церкви
Митрополит Павел после освобождения из-под стражи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские банки всячески препятствовали сбору денег для внесения залога за наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), заявил представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман.
Ранее в понедельник он сообщил, что за митрополита Павла был внесен залог в размере33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов), он освобожден из под стражи.
Молоток в зале судебных заседаний
Украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы главу Тульчинской епархии
Вчера, 18:57
«
"К нам неоднократно обращались прихожане УПЦ с жалобами на проблемы, возникавшие при попытке уплатить залог за митрополита Павла. Сообщаем, что финансовые учреждения всячески пытались препятствовать внесению залога. Некоторые банки вообще безосновательно отказывались осуществлять переводы на специальный счет Государственной судебной администрации без всякой на то мотивации", - написал Чекман в своем телеграм-канале.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Свято-Сретенский храм в городе Черкассы на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ
4 августа, 16:14
 
РелигияКиевФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Православная церковь Украины (ПЦУ)ОБСЕООНРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала