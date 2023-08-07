https://ria.ru/20230807/advokat-1888721231.html

Адвокат УПЦ заявил о препятствовании сбору денег на залог митрополита Павла

Адвокат УПЦ заявил о препятствовании сбору денег на залог митрополита Павла - РИА Новости, 07.08.2023

Адвокат УПЦ заявил о препятствовании сбору денег на залог митрополита Павла

Украинские банки всячески препятствовали сбору денег для внесения залога за наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), заявил представляющий... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:26

2023-08-07T19:26

2023-08-07T20:44

религия

киев

франциск (хорхе марио бергольо)

православная церковь украины (пцу)

обсе

оон

религия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские банки всячески препятствовали сбору денег для внесения залога за наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), заявил представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман. Ранее в понедельник он сообщил, что за митрополита Павла был внесен залог в размере33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов), он освобожден из под стражи. "К нам неоднократно обращались прихожане УПЦ с жалобами на проблемы, возникавшие при попытке уплатить залог за митрополита Павла. Сообщаем, что финансовые учреждения всячески пытались препятствовать внесению залога. Некоторые банки вообще безосновательно отказывались осуществлять переводы на специальный счет Государственной судебной администрации без всякой на то мотивации", - написал Чекман в своем телеграм-канале. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230807/tyurma-1888716950.html

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киев, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), обсе, оон, религия