https://ria.ru/20230806/zheleznodorozhniki-1888467618.html
Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО
Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2023
Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО
Российские железнодорожники участвовали в акции по доставке автомобилей в зону специальной военной операции (СВО) и сдают кровь для военных госпиталей, сообщил... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:39
2023-08-06T14:39
2023-08-06T14:39
общество
москва
олег белозеров
ржд
общероссийский народный фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856254566_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_b2cfe2496dcfa06ae76c6e3e377941bf.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские железнодорожники участвовали в акции по доставке автомобилей в зону специальной военной операции (СВО) и сдают кровь для военных госпиталей, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. "Мы полностью поддерживаем нашу военную операцию. Вместе с "Общероссийским народным фронтом" мы отправили поезд помощи, это 68 вагонов из 60 регионов. Участвовали в акции по доставке автомобилей на специальную военную операцию", - сказал Белозеров журналистам в рамках Дня железнодорожника в Москве. Он также сказал о донорстве. "В этом году наши сотрудники сдали 2 тысячи 600 килограмм крови, в том числе для военных госпиталей", - отметил глава РЖД. Белозеров напомнил, что железнодорожники участвуют в благотворительном забеге, а также рассказал о волонтерских акциях. "В этом году мы проводим большое количество волонтерских акций. На железнодорожной сети развернуто 127 пунктов по сбору гуманитарной помощи. Более 52 тысяч волонтеров участвуют в этой работе, мы собираем продовольствие, вещи для того, чтобы отправить нуждающимся. Более тысячи тонн в этом году такой продукции было отправлено", - добавил глава РЖД.
https://ria.ru/20230718/pomosch-1884916414.html
https://ria.ru/20230801/pomosch-1887626624.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856254566_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_b273b15e65b22452ed5677b04f9cf92c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, олег белозеров, ржд, общероссийский народный фронт
Общество, Москва, Олег Белозеров, РЖД, Общероссийский народный фронт
Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО
Российские железнодорожники доставляли машины в зону СВО и сдали кровь для госпиталей