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Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2023
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14:39 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/zheleznodorozhniki-1888467618.html
Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО
Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2023
Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО
Российские железнодорожники участвовали в акции по доставке автомобилей в зону специальной военной операции (СВО) и сдают кровь для военных госпиталей, сообщил... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:39
2023-08-06T14:39
общество
москва
олег белозеров
ржд
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские железнодорожники участвовали в акции по доставке автомобилей в зону специальной военной операции (СВО) и сдают кровь для военных госпиталей, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. "Мы полностью поддерживаем нашу военную операцию. Вместе с "Общероссийским народным фронтом" мы отправили поезд помощи, это 68 вагонов из 60 регионов. Участвовали в акции по доставке автомобилей на специальную военную операцию", - сказал Белозеров журналистам в рамках Дня железнодорожника в Москве. Он также сказал о донорстве. "В этом году наши сотрудники сдали 2 тысячи 600 килограмм крови, в том числе для военных госпиталей", - отметил глава РЖД. Белозеров напомнил, что железнодорожники участвуют в благотворительном забеге, а также рассказал о волонтерских акциях. "В этом году мы проводим большое количество волонтерских акций. На железнодорожной сети развернуто 127 пунктов по сбору гуманитарной помощи. Более 52 тысяч волонтеров участвуют в этой работе, мы собираем продовольствие, вещи для того, чтобы отправить нуждающимся. Более тысячи тонн в этом году такой продукции было отправлено", - добавил глава РЖД.
https://ria.ru/20230718/pomosch-1884916414.html
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общество, москва, олег белозеров, ржд, общероссийский народный фронт
Общество, Москва, Олег Белозеров, РЖД, Общероссийский народный фронт
Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО

Российские железнодорожники доставляли машины в зону СВО и сдали кровь для госпиталей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашинист поезда дальнего следования
Машинист поезда дальнего следования - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Машинист поезда дальнего следования . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские железнодорожники участвовали в акции по доставке автомобилей в зону специальной военной операции (СВО) и сдают кровь для военных госпиталей, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
«
"Мы полностью поддерживаем нашу военную операцию. Вместе с "Общероссийским народным фронтом" мы отправили поезд помощи, это 68 вагонов из 60 регионов. Участвовали в акции по доставке автомобилей на специальную военную операцию", - сказал Белозеров журналистам в рамках Дня железнодорожника в Москве.
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Он также сказал о донорстве. "В этом году наши сотрудники сдали 2 тысячи 600 килограмм крови, в том числе для военных госпиталей", - отметил глава РЖД.
Белозеров напомнил, что железнодорожники участвуют в благотворительном забеге, а также рассказал о волонтерских акциях.
«
"В этом году мы проводим большое количество волонтерских акций. На железнодорожной сети развернуто 127 пунктов по сбору гуманитарной помощи. Более 52 тысяч волонтеров участвуют в этой работе, мы собираем продовольствие, вещи для того, чтобы отправить нуждающимся. Более тысячи тонн в этом году такой продукции было отправлено", - добавил глава РЖД.
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ОбществоМоскваОлег БелозеровРЖДОбщероссийский народный фронт
 
 
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