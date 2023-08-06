https://ria.ru/20230806/zheleznodorozhniki-1888467618.html

Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО

Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2023

Российские железнодорожники приняли участие в акции для военных в зоне СВО

Российские железнодорожники участвовали в акции по доставке автомобилей в зону специальной военной операции (СВО) и сдают кровь для военных госпиталей, сообщил... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:39

2023-08-06T14:39

2023-08-06T14:39

общество

москва

олег белозеров

ржд

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские железнодорожники участвовали в акции по доставке автомобилей в зону специальной военной операции (СВО) и сдают кровь для военных госпиталей, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. "Мы полностью поддерживаем нашу военную операцию. Вместе с "Общероссийским народным фронтом" мы отправили поезд помощи, это 68 вагонов из 60 регионов. Участвовали в акции по доставке автомобилей на специальную военную операцию", - сказал Белозеров журналистам в рамках Дня железнодорожника в Москве. Он также сказал о донорстве. "В этом году наши сотрудники сдали 2 тысячи 600 килограмм крови, в том числе для военных госпиталей", - отметил глава РЖД. Белозеров напомнил, что железнодорожники участвуют в благотворительном забеге, а также рассказал о волонтерских акциях. "В этом году мы проводим большое количество волонтерских акций. На железнодорожной сети развернуто 127 пунктов по сбору гуманитарной помощи. Более 52 тысяч волонтеров участвуют в этой работе, мы собираем продовольствие, вещи для того, чтобы отправить нуждающимся. Более тысячи тонн в этом году такой продукции было отправлено", - добавил глава РЖД.

https://ria.ru/20230718/pomosch-1884916414.html

https://ria.ru/20230801/pomosch-1887626624.html

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общество, москва, олег белозеров, ржд, общероссийский народный фронт