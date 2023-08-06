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В Минобороны отметили отвагу воинов-железнодорожников в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 06.08.2023 (обновлено: 05:33 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/zheleznodorozhniki-1888408784.html
В Минобороны отметили отвагу воинов-железнодорожников в зоне спецоперации
В Минобороны отметили отвагу воинов-железнодорожников в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.08.2023
В Минобороны отметили отвагу воинов-железнодорожников в зоне спецоперации
Воины-железнодорожники отважно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков по РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T00:08
2023-08-06T05:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воины-железнодорожники отважно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков по случаю отмечаемого в России Дня Железнодорожных войск.&quot;Сегодня в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации личный состав Железнодорожных войск совершенствует профессиональное мастерство, добросовестно выполняет воинский долг, показывает образцы организованности и порядка, высокие морально-психологические качества при выполнении учебно-боевых задач. Поистине героически и отважно воины-железнодорожники выполняют боевые задачи в специальной военной операции на Украине, самоотверженно трудятся на строительстве БАМа&quot;, - сказал замминистра, слова которого приводит Минобороны.Кузьменков поздравил с праздником военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Железнодорожных войск.Как уточнили в Минобороны, в ходе специальной военной операции Железнодорожные войска осуществляют техническое прикрытие основных железнодорожных направлений на маршрутах продвижения войск. "Проявляя мужество и отвагу, решают задачи по разминированию и восстановлению разрушенной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное продвижение воинских эшелонов по железным дорогам", - добавили в ведомстве.Там напомнили, что в настоящее время Железнодорожные войска продолжают свой труд по реконструкции наиболее сложного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от разъезда Улак до станции Февральск. Плановые объемы по порученному участку составляют более 7 миллионов кубических метров земляных работ, строительство 111 километров нового железнодорожного пути, укладка 118 комплектов стрелочных переводов, строительство 48 мостов и реконструкция 18 водопропускных труб. В 2023 году перед военными железнодорожниками поставлена первоочередная задача по выполнению основных видов работ при сооружении земляного полотна для обеспечения укладки рельсошпальной решетки на девяти участках. На сегодняшний день уже выполнено более 1,9 миллиона кубических метров земляных работ, уложено 30 километров рельсошпальной решетки и 22 комплекта стрелочных переводов.
https://ria.ru/20230805/poezd-1888306195.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
В Минобороны отметили отвагу воинов-железнодорожников в зоне спецоперации

Замглавы Минобороны Кузьменков: воины-железнодорожники отважно выполняют задачи в зоне СВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мостовых подразделений Железнодорожных войск Южного военного округа
Военнослужащие мостовых подразделений Железнодорожных войск Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие мостовых подразделений Железнодорожных войск Южного военного округа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воины-железнодорожники отважно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков по случаю отмечаемого в России Дня Железнодорожных войск.
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"Сегодня в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации личный состав Железнодорожных войск совершенствует профессиональное мастерство, добросовестно выполняет воинский долг, показывает образцы организованности и порядка, высокие морально-психологические качества при выполнении учебно-боевых задач. Поистине героически и отважно воины-железнодорожники выполняют боевые задачи в специальной военной операции на Украине, самоотверженно трудятся на строительстве БАМа", - сказал замминистра, слова которого приводит Минобороны.

Кузьменков поздравил с праздником военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Железнодорожных войск.
Как уточнили в Минобороны, в ходе специальной военной операции Железнодорожные войска осуществляют техническое прикрытие основных железнодорожных направлений на маршрутах продвижения войск. "Проявляя мужество и отвагу, решают задачи по разминированию и восстановлению разрушенной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное продвижение воинских эшелонов по железным дорогам", - добавили в ведомстве.
Там напомнили, что в настоящее время Железнодорожные войска продолжают свой труд по реконструкции наиболее сложного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от разъезда Улак до станции Февральск. Плановые объемы по порученному участку составляют более 7 миллионов кубических метров земляных работ, строительство 111 километров нового железнодорожного пути, укладка 118 комплектов стрелочных переводов, строительство 48 мостов и реконструкция 18 водопропускных труб.
В 2023 году перед военными железнодорожниками поставлена первоочередная задача по выполнению основных видов работ при сооружении земляного полотна для обеспечения укладки рельсошпальной решетки на девяти участках. На сегодняшний день уже выполнено более 1,9 миллиона кубических метров земляных работ, уложено 30 километров рельсошпальной решетки и 22 комплекта стрелочных переводов.
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