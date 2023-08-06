https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888522313.html
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 06.08.2023
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Японии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:16
2023-08-06T22:16
2023-08-06T22:16
в мире
миядзаки (префектура)
япония
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
землетрясение
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Японии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 18.12 по времени UTC (21.12 мск) в 112 километрах к юго-востоку от населенного пункта Мияконодзе в префектуре Миядзаки, население которого составляет около 130 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 13 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888504491.html
миядзаки (префектура)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миядзаки (префектура), япония, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение
В мире, Миядзаки (префектура), Япония, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Землетрясение
В Японии произошло землетрясение
EMSC: в Японии в 112 километрах от Мияконодзе произошло землетрясение магнитудой 5,5