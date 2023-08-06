https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888522313.html

В Японии произошло землетрясение

В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 06.08.2023

В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Японии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T22:16

2023-08-06T22:16

2023-08-06T22:16

в мире

миядзаки (префектура)

япония

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

землетрясение

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Японии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 18.12 по времени UTC (21.12 мск) в 112 километрах к юго-востоку от населенного пункта Мияконодзе в префектуре Миядзаки, население которого составляет около 130 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 13 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888504491.html

миядзаки (префектура)

япония

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, миядзаки (префектура), япония, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение