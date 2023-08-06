https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888504491.html
У берегов Стамбула произошло землетрясение
У берегов Стамбула произошло землетрясение - РИА Новости, 06.08.2023
У берегов Стамбула произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в воскресенье в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T19:42
2023-08-06T19:42
2023-08-06T19:42
в мире
стамбул
турция
мраморное море
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в воскресенье в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 18.29 (совпадает с мск), залегал на глубине в 7,7 километра, эпицентр расположен в море между городом Ялова и районом Тузла на окраине Стамбула. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 3,6, а глубину в 14 километров. В европейской части Стамбула толчки не ощущались, передает корреспондент РИА Новости. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Вся Турция ощутит значительный негативный экономический эффект от землетрясения, так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил Эйидоган. Турецкие власти планируют расселить жителей порядка полутора миллионов квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, заявил в марте теперь уже бывший турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, указав на проблемы с перенаселенностью города. Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионам граждан может понадобиться временное жилье. В апреле президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
https://ria.ru/20230722/turtsiya-1885632103.html
https://ria.ru/20230713/turtsiya-1883984875.html
https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, мраморное море, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Мраморное море, Реджеп Тайип Эрдоган
У берегов Стамбула произошло землетрясение
В Мраморном море у берегов Стамбула произошло землетрясение магнитудой 3,3
СТАМБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в воскресенье в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 18.29 (совпадает с мск), залегал на глубине в 7,7 километра, эпицентр расположен в море между городом Ялова и районом Тузла на окраине Стамбула.
В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 3,6, а глубину в 14 километров.
В европейской части Стамбула толчки не ощущались, передает корреспондент РИА Новости.
Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря
, экономические последствия ощутит вся Турция
, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
Сейсмолог исключил угрозу землетрясений на турецких курортах
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.
Вся Турция ощутит значительный негативный экономический эффект от землетрясения, так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил Эйидоган.
Турецкие власти планируют расселить жителей порядка полутора миллионов квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, заявил в марте теперь уже бывший турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, указав на проблемы с перенаселенностью города.
Землетрясение и цунами в Стамбуле. Ученые прогнозируют новую катастрофу
Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионам граждан может понадобиться временное жилье.
В апреле президент Реджеп Тайип Эрдоган
рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш
на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
Ученые спрогнозировали мощное землетрясение, угрожающее Турции