https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888504491.html

У берегов Стамбула произошло землетрясение

У берегов Стамбула произошло землетрясение - РИА Новости, 06.08.2023

У берегов Стамбула произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в воскресенье в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T19:42

2023-08-06T19:42

2023-08-06T19:42

в мире

стамбул

турция

мраморное море

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в воскресенье в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 18.29 (совпадает с мск), залегал на глубине в 7,7 километра, эпицентр расположен в море между городом Ялова и районом Тузла на окраине Стамбула. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 3,6, а глубину в 14 километров. В европейской части Стамбула толчки не ощущались, передает корреспондент РИА Новости. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Вся Турция ощутит значительный негативный экономический эффект от землетрясения, так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил Эйидоган. Турецкие власти планируют расселить жителей порядка полутора миллионов квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, заявил в марте теперь уже бывший турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, указав на проблемы с перенаселенностью города. Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионам граждан может понадобиться временное жилье. В апреле президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.

https://ria.ru/20230722/turtsiya-1885632103.html

https://ria.ru/20230713/turtsiya-1883984875.html

https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html

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турция

мраморное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, мраморное море, реджеп тайип эрдоган