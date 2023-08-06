https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888485434.html
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 06.08.2023
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Афганистана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:57
2023-08-06T16:57
2023-08-06T16:57
в мире
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Афганистана, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 13.23 по времени UTC (16.23 мск), эпицентр располагался в 72 километрах к северу от населенного пункта Файзабад с населением более 44 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 75 километров, отмечается в сообщении службы. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, афганистан
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,2
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Афганистана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 13.23 по времени UTC (16.23 мск), эпицентр располагался в 72 километрах к северу от населенного пункта Файзабад с населением более 44 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 75 километров, отмечается в сообщении службы.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4