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Десять человек пострадали от землетрясения на востоке Китая
Десять человек пострадали от землетрясения на востоке Китая - РИА Новости, 06.08.2023
Десять человек пострадали от землетрясения на востоке Китая
Десять человек пострадали, 74 дома обрушились после землетрясения в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T02:30
2023-08-06T02:30
2023-08-06T02:30
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Десять человек пострадали, 74 дома обрушились после землетрясения в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на провинциальный пункт управления чрезвычайными ситуациями. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу китайской восточной провинции Шаньдун 6 августа в 2.33 по местному времени (21.33 5 августа по мск), очаг залегал на глубине 10 тысяч метров, сообщало сейсмологическое управление Китая. Как сообщает телевидение, за землетрясением последовали 52 афтершока. "Было обнаружено обрушение 74 домов, а также десять пострадавших", - говорится в сообщении телевидения. Сообщается, что всего на поисково-спасательные работы направили 43 единицы техники, 285 человек и 10 собак.
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в мире, китай, шаньдун
Десять человек пострадали от землетрясения на востоке Китая
Десять человек пострадали после землетрясения в китайской провинции Шаньдун
ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости.
Десять человек пострадали, 74 дома обрушились после землетрясения в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая
со ссылкой на провинциальный пункт управления чрезвычайными ситуациями.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу китайской восточной провинции Шаньдун 6 августа в 2.33 по местному времени (21.33 5 августа по мск), очаг залегал на глубине 10 тысяч метров, сообщало сейсмологическое управление Китая.
Как сообщает телевидение, за землетрясением последовали 52 афтершока.
"Было обнаружено обрушение 74 домов, а также десять пострадавших", - говорится в сообщении телевидения.
Сообщается, что всего на поисково-спасательные работы направили 43 единицы техники, 285 человек и 10 собак.
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