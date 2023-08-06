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Десять человек пострадали от землетрясения на востоке Китая

Десять человек пострадали от землетрясения на востоке Китая - РИА Новости, 06.08.2023

Десять человек пострадали от землетрясения на востоке Китая

Десять человек пострадали, 74 дома обрушились после землетрясения в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T02:30

2023-08-06T02:30

2023-08-06T02:30

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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Десять человек пострадали, 74 дома обрушились после землетрясения в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на провинциальный пункт управления чрезвычайными ситуациями. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу китайской восточной провинции Шаньдун 6 августа в 2.33 по местному времени (21.33 5 августа по мск), очаг залегал на глубине 10 тысяч метров, сообщало сейсмологическое управление Китая. Как сообщает телевидение, за землетрясением последовали 52 афтершока. "Было обнаружено обрушение 74 домов, а также десять пострадавших", - говорится в сообщении телевидения. Сообщается, что всего на поисково-спасательные работы направили 43 единицы техники, 285 человек и 10 собак.

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в мире, китай, шаньдун