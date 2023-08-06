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В Испании задержали самую разыскиваемую преступницу Доминиканы
В Испании задержали самую разыскиваемую преступницу Доминиканы - РИА Новости, 06.08.2023
В Испании задержали самую разыскиваемую преступницу Доминиканы
Полиция Испании сообщила в воскресенье о задержании в Мадриде самой разыскиваемой преступницы Доминиканской Республики. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:42
2023-08-06T22:42
2023-08-06T22:42
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полиция Испании сообщила в воскресенье о задержании в Мадриде самой разыскиваемой преступницы Доминиканской Республики. "В рамках ENFAST - Европейской сети групп по поиску беглецов агенты Национальной полиции задержали в Мадриде самую разыскиваемую преступницу в Доминиканской Республике. Девушка изменила свою внешность, покрасив волосы,.... и использовала фальшивые документы, которые она приобрела на черном рынке ", - говорится в заявлении на сайте полиции. По данным полиции, расследование по поиску девушки началось в 2022 году после того, как преступница убила ножом менеджера хозяйственного магазина, в котором она работала. "Она уехала из Доминиканской Республики ...в Колумбию, где купила фальшивый паспорт с колумбийским удостоверением личности. Позже она уехала ... в Барселону. ...Доминиканские власти считали ее самой разыскиваемой преступницей в стране", - отмечает полиция. В заявлении полиции отмечается, что благодаря сравнению материала отпечатков пальцев удалось установить личность девушки и позднее обнаружить ее в Мадриде.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадрид, испания, доминикана, в мире
Мадрид, Испания, Доминикана, В мире
В Испании задержали самую разыскиваемую преступницу Доминиканы
Полиция Испании задержала самую разыскиваемую преступницу Доминиканской Республики
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полиция Испании сообщила в воскресенье о задержании в Мадриде самой разыскиваемой преступницы Доминиканской Республики.
«
"В рамках ENFAST - Европейской сети групп по поиску беглецов агенты Национальной полиции задержали в Мадриде самую разыскиваемую преступницу в Доминиканской Республике. Девушка изменила свою внешность, покрасив волосы,.... и использовала фальшивые документы, которые она приобрела на черном рынке ", - говорится в заявлении на сайте полиции.
По данным полиции, расследование по поиску девушки началось в 2022 году после того, как преступница убила ножом менеджера хозяйственного магазина, в котором она работала.
«
"Она уехала из Доминиканской Республики ...в Колумбию
, где купила фальшивый паспорт с колумбийским удостоверением личности. Позже она уехала ... в Барселону
. ...Доминиканские власти считали ее самой разыскиваемой преступницей в стране", - отмечает полиция.
В заявлении полиции отмечается, что благодаря сравнению материала отпечатков пальцев удалось установить личность девушки и позднее обнаружить ее в Мадриде.
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