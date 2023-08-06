https://ria.ru/20230806/zaderzhanie-1888524573.html

В Испании задержали самую разыскиваемую преступницу Доминиканы

В Испании задержали самую разыскиваемую преступницу Доминиканы - РИА Новости, 06.08.2023

В Испании задержали самую разыскиваемую преступницу Доминиканы

Полиция Испании сообщила в воскресенье о задержании в Мадриде самой разыскиваемой преступницы Доминиканской Республики. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T22:42

2023-08-06T22:42

2023-08-06T22:42

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полиция Испании сообщила в воскресенье о задержании в Мадриде самой разыскиваемой преступницы Доминиканской Республики. "В рамках ENFAST - Европейской сети групп по поиску беглецов агенты Национальной полиции задержали в Мадриде самую разыскиваемую преступницу в Доминиканской Республике. Девушка изменила свою внешность, покрасив волосы,.... и использовала фальшивые документы, которые она приобрела на черном рынке ", - говорится в заявлении на сайте полиции. По данным полиции, расследование по поиску девушки началось в 2022 году после того, как преступница убила ножом менеджера хозяйственного магазина, в котором она работала. "Она уехала из Доминиканской Республики ...в Колумбию, где купила фальшивый паспорт с колумбийским удостоверением личности. Позже она уехала ... в Барселону. ...Доминиканские власти считали ее самой разыскиваемой преступницей в стране", - отмечает полиция. В заявлении полиции отмечается, что благодаря сравнению материала отпечатков пальцев удалось установить личность девушки и позднее обнаружить ее в Мадриде.

https://ria.ru/20230803/krazha-1888009493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мадрид, испания, доминикана, в мире