Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника спецоперации - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 06.08.2023 (обновлено: 19:41 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/zaderzhanie-1888500796.html
В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника спецоперации
В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника спецоперации - РИА Новости, 06.08.2023
В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника спецоперации
Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в избиении участника специальной военной операции в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T19:14
2023-08-06T19:41
происшествия
россия
забайкальский край
александр осипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888502505_9:0:2000:1120_1920x0_80_0_0_26a7ea22b8bbbf349bc58e90159c3e7b.jpg
ЧИТА, 6 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в избиении участника специальной военной операции в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.&quot;Сотрудники межмуниципального отдела МВД России &quot;Газимуро-Заводский&quot; доставили в отделение полиции 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении на местного жителя&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что в отношении мужчины расследуют уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и об умышленном причинении легкого вреда здоровью.В свою очередь, губернатор Забайкальского края Александр Осипов опубликовал в Telegram-канале видео с задержанием подозреваемого, а также кадры с потерпевшим участником спецоперации на Украине Михаилом. Мужчина поблагодарил забайкальцев за поддержку и попросил не устраивать самосуд. "В данное время с ними работает отдел полиции. Они доведут это дело до конца. Я хочу вам сказать, чтобы не было самосуда. Есть закон. Все, кто там был, понесут уголовную ответственность", — сказал Михаил.Ранее в Telegram-канале "РосгVардеец" появилась информация, что двое забайкальцев избили участника СВО в селе Нерчинский Завод. Уточнялось, что мужчина потерял ногу во время боевых действий. При этом остальные свидетели конфликта их подначивали. Пострадавшего пытался защитить второй участник СВО, который также вернулся после боевых действий без ноги. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале попросил главу Забайкалья Александра Осипова разобраться в ситуации.
https://ria.ru/20230803/konflikt-1887925360.html
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888502505_424:0:1917:1120_1920x0_80_0_0_69b6bb01f529f3d326113a6e51f1d071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, александр осипов
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Александр Осипов
В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника спецоперации

В Забайкалье задержали одного из подозреваемых в нападении на участника спецоперации

© Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краюЗадержание подозреваемого в избиении участника СВО в Забайкальском крае. Кадр видео
Задержание подозреваемого в избиении участника СВО в Забайкальском крае. Кадр видео
© Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
Задержание подозреваемого в избиении участника СВО в Забайкальском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЧИТА, 6 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в избиении участника специальной военной операции в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
«

"Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Газимуро-Заводский" доставили в отделение полиции 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении на местного жителя", — говорится в заявлении.

Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Челябинской области умер участник спецоперации после конфликта в баре
3 августа, 11:21
Уточняется, что в отношении мужчины расследуют уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
В свою очередь, губернатор Забайкальского края Александр Осипов опубликовал в Telegram-канале видео с задержанием подозреваемого, а также кадры с потерпевшим участником спецоперации на Украине Михаилом. Мужчина поблагодарил забайкальцев за поддержку и попросил не устраивать самосуд.
«
"В данное время с ними работает отдел полиции. Они доведут это дело до конца. Я хочу вам сказать, чтобы не было самосуда. Есть закон. Все, кто там был, понесут уголовную ответственность", — сказал Михаил.
Ранее в Telegram-канале "РосгVардеец" появилась информация, что двое забайкальцев избили участника СВО в селе Нерчинский Завод. Уточнялось, что мужчина потерял ногу во время боевых действий. При этом остальные свидетели конфликта их подначивали. Пострадавшего пытался защитить второй участник СВО, который также вернулся после боевых действий без ноги. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале попросил главу Забайкалья Александра Осипова разобраться в ситуации.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
"Держали нас в ужасе". Кто жестоко убил в Приволжье участника СВО
27 марта, 08:00
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайАлександр Осипов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала