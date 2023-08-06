https://ria.ru/20230806/zaderzhanie-1888500796.html

В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника спецоперации

В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника спецоперации - РИА Новости, 06.08.2023

В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника спецоперации

Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в избиении участника специальной военной операции в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае,... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T19:14

2023-08-06T19:14

2023-08-06T19:41

происшествия

россия

забайкальский край

александр осипов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888502505_9:0:2000:1120_1920x0_80_0_0_26a7ea22b8bbbf349bc58e90159c3e7b.jpg

ЧИТА, 6 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в избиении участника специальной военной операции в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе УМВД по региону."Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Газимуро-Заводский" доставили в отделение полиции 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении на местного жителя", — говорится в заявлении.Уточняется, что в отношении мужчины расследуют уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и об умышленном причинении легкого вреда здоровью.В свою очередь, губернатор Забайкальского края Александр Осипов опубликовал в Telegram-канале видео с задержанием подозреваемого, а также кадры с потерпевшим участником спецоперации на Украине Михаилом. Мужчина поблагодарил забайкальцев за поддержку и попросил не устраивать самосуд. "В данное время с ними работает отдел полиции. Они доведут это дело до конца. Я хочу вам сказать, чтобы не было самосуда. Есть закон. Все, кто там был, понесут уголовную ответственность", — сказал Михаил.Ранее в Telegram-канале "РосгVардеец" появилась информация, что двое забайкальцев избили участника СВО в селе Нерчинский Завод. Уточнялось, что мужчина потерял ногу во время боевых действий. При этом остальные свидетели конфликта их подначивали. Пострадавшего пытался защитить второй участник СВО, который также вернулся после боевых действий без ноги. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале попросил главу Забайкалья Александра Осипова разобраться в ситуации.

https://ria.ru/20230803/konflikt-1887925360.html

https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, забайкальский край, александр осипов