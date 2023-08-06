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Первого президента Якутии похоронят на родине 8 августа - РИА Новости, 06.08.2023
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11:05 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/yakutiya-1888441542.html
Первого президента Якутии похоронят на родине 8 августа
Первого президента Якутии похоронят на родине 8 августа - РИА Новости, 06.08.2023
Первого президента Якутии похоронят на родине 8 августа
Первого президента Якутии Михаила Николаева похоронят на родине 8 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в Telegram. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:05
2023-08-06T11:05
москва
якутск
михаил николаев
айсен николаев
общество
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ЯКУТСК, 6 авг - РИА Новости. Первого президента Якутии Михаила Николаева похоронят на родине 8 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в Telegram. Первый президент республики скончался на 86-м году жизни. "По завещанию Первого Президента он будет похоронен у себя на родине 8 августа 2023 года", - объявили в пресс-службе. Отмечается, что по решению правительственной комиссии под председательством главы Якутии Айсена Николаева, траурная церемония прощания с первым президентом Республики Саха (Якутия) Михаилом Николаевым состоится 6 августа в Москве, в постоянном представительстве республики при президенте Российской Федерации. "7 августа с 10.00 до 20.00 часов состоится траурная церемония прощания в Якутске, в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Суоруна Омоллоона", - информируют власти.
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москва, якутск, михаил николаев, айсен николаев, общество
Москва, Якутск, Михаил Николаев, Айсен Николаев, Общество
Первого президента Якутии похоронят на родине 8 августа

Первого президента Якутии Михаила Николаева похоронят на родине 8 августа

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПервый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев
Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 авг - РИА Новости. Первого президента Якутии Михаила Николаева похоронят на родине 8 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в Telegram.
Первый президент республики скончался на 86-м году жизни.
"По завещанию Первого Президента он будет похоронен у себя на родине 8 августа 2023 года", - объявили в пресс-службе.
Отмечается, что по решению правительственной комиссии под председательством главы Якутии Айсена Николаева, траурная церемония прощания с первым президентом Республики Саха (Якутия) Михаилом Николаевым состоится 6 августа в Москве, в постоянном представительстве республики при президенте Российской Федерации.
"7 августа с 10.00 до 20.00 часов состоится траурная церемония прощания в Якутске, в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Суоруна Омоллоона", - информируют власти.
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В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики
Вчера, 07:00
 
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