https://ria.ru/20230806/yakutiya-1888441542.html

Первого президента Якутии похоронят на родине 8 августа

Первого президента Якутии похоронят на родине 8 августа - РИА Новости, 06.08.2023

Первого президента Якутии похоронят на родине 8 августа

Первого президента Якутии Михаила Николаева похоронят на родине 8 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в Telegram. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:05

2023-08-06T11:05

2023-08-06T11:05

москва

якутск

михаил николаев

айсен николаев

общество

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ЯКУТСК, 6 авг - РИА Новости. Первого президента Якутии Михаила Николаева похоронят на родине 8 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в Telegram. Первый президент республики скончался на 86-м году жизни. "По завещанию Первого Президента он будет похоронен у себя на родине 8 августа 2023 года", - объявили в пресс-службе. Отмечается, что по решению правительственной комиссии под председательством главы Якутии Айсена Николаева, траурная церемония прощания с первым президентом Республики Саха (Якутия) Михаилом Николаевым состоится 6 августа в Москве, в постоянном представительстве республики при президенте Российской Федерации. "7 августа с 10.00 до 20.00 часов состоится траурная церемония прощания в Якутске, в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Суоруна Омоллоона", - информируют власти.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, якутск, михаил николаев, айсен николаев, общество