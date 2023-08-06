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В Хмельницкой области прогремели новые взрывы

В Хмельницкой области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 06.08.2023

В Хмельницкой области прогремели новые взрывы

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о взрывах в регионе. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T04:24

2023-08-06T04:24

2023-08-06T04:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о взрывах в регионе. "В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО", - написал Гамалий в своем Telegram-канале. Ранее ночью украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Хмельницкой, а также Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230806/trevoga-1888415064.html

хмельницкая область

хмельницкий (город)

харьковская область

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в мире, хмельницкая область, хмельницкий (город), харьковская область, вооруженные силы рф