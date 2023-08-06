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В Хмельницкой области прогремели новые взрывы
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 06.08.2023
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы
Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о взрывах в регионе. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T04:24
2023-08-06T04:24
2023-08-06T04:33
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о взрывах в регионе. "В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО", - написал Гамалий в своем Telegram-канале. Ранее ночью украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Хмельницкой, а также Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Хмельницкий (город), Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы
Глава Хмельницкой ОВА Гамалий сообщил о взрывах в регионе