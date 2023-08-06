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В Хмельницкой области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 06.08.2023 (обновлено: 04:33 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/vzryvy-1888416249.html
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 06.08.2023
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы
Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о взрывах в регионе. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T04:24
2023-08-06T04:33
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
хмельницкий (город)
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о взрывах в регионе. "В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО", - написал Гамалий в своем Telegram-канале. Ранее ночью украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Хмельницкой, а также Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230806/trevoga-1888415064.html
хмельницкая область
хмельницкий (город)
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в мире, хмельницкая область, хмельницкий (город), харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Хмельницкий (город), Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы

Глава Хмельницкой ОВА Гамалий сообщил о взрывах в регионе

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета
Здание Хмельницкого областного совета - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о взрывах в регионе.
"В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.
Ранее ночью украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Хмельницкой, а также Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьХмельницкий (город)Харьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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