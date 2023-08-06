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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 06.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Хмельницкой области. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T01:40
2023-08-06T01:40
2023-08-06T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Хмельницкой области. "В Хмельницкой области снова раздалась серия взрывов", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хмельницкая область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Зеркало недели": в Хмельницкой области раздалась серия взрывов