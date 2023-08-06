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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 06.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Хмельницкой области. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T01:40

2023-08-06T01:40

2023-08-06T01:40

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкая область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Хмельницкой области. "В Хмельницкой области снова раздалась серия взрывов", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

хмельницкая область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хмельницкая область, вооруженные силы рф