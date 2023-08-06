https://ria.ru/20230806/vzryv-1888429669.html
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 06.08.2023
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прозвучали в Харькове, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:22
2023-08-06T09:22
2023-08-06T11:16
специальная военная операция на украине
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харьковская область
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Взрывы в Харькове", — указано в материале. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888417324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Страна.ua": в Харькове прогремели взрывы