https://ria.ru/20230806/vzryv-1888429669.html

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 06.08.2023

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прозвучали в Харькове, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T09:22

2023-08-06T09:22

2023-08-06T11:16

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Взрывы в Харькове", — указано в материале. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888417324.html

харьковская область

харьков

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы рф