https://ria.ru/20230806/vzaimoponimanie-1888513310.html

Лидер немецкой партии АдГ выступил за сохранение взаимопонимания с Россией

Лидер немецкой партии АдГ выступил за сохранение взаимопонимания с Россией - РИА Новости, 06.08.2023

Лидер немецкой партии АдГ выступил за сохранение взаимопонимания с Россией

Несмотря на конфликт на Украине, необходимо поддерживать взаимопонимание Германии с Россией и стремиться к мирному разрешению украинского кризиса, заявил в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T20:48

2023-08-06T20:48

2023-08-06T20:48

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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Несмотря на конфликт на Украине, необходимо поддерживать взаимопонимание Германии с Россией и стремиться к мирному разрешению украинского кризиса, заявил в сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла в интервью телеканалу ZDF. "Всё зависит всегда от того, в какой момент совершать такие визиты. Я тем не менее считаю правильным, чтобы данное взаимопонимание ни смотря ни на что поддерживалось - особенно в такие дни. Выступать за мир не может быть ошибкой", - ответил он на вопрос, для чего он в мае посетил российское посольство в Берлине. Хрупалла также заявил, что у Германии должны быть собственные национальные интересы, которые не обязаны совпадать с целеполаганиями США или России. По его мнению, мир переходит из фазы однополярного в многополярный порядок. Девятого мая в посольстве РФ в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором среди прочих принял участие Хрупалла. Данное обстоятельство было встречено критикой в ряде немецких СМИ. В воскресенье стало известно, что в своей предвыборной кампании в Европарламент в 2024 году партия АдГ отказалась от своего требования распустить Евросоюз, однако оценивает его как "провалившийся проект" и потребует основания нового сообщества "европейских наций". Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что поддержка АдГ выросла до очередного рекордного показателя в 22%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравшего после потери процентного пункта на прошлой неделе лишь 26%. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.

https://ria.ru/20230806/germaniya-1888468529.html

https://ria.ru/20230804/london-1888165074.html

https://ria.ru/20230802/polsha-1887758382.html

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в мире, россия, хдс/хсс, европарламент, германия, украина, bild