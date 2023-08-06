Лидер немецкой партии АдГ выступил за сохранение взаимопонимания с Россией
Хрупалла: необходимо поддерживать взаимопонимание Германии с Россией
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСопредседатель партии "Альтернатива для Германии" в немецком парламенте Тино Хрупалла
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" в немецком парламенте Тино Хрупалла . Архивное фото
БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Несмотря на конфликт на Украине, необходимо поддерживать взаимопонимание Германии с Россией и стремиться к мирному разрешению украинского кризиса, заявил в сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла в интервью телеканалу ZDF.
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"Всё зависит всегда от того, в какой момент совершать такие визиты. Я тем не менее считаю правильным, чтобы данное взаимопонимание ни смотря ни на что поддерживалось - особенно в такие дни. Выступать за мир не может быть ошибкой", - ответил он на вопрос, для чего он в мае посетил российское посольство в Берлине.
Хрупалла также заявил, что у Германии должны быть собственные национальные интересы, которые не обязаны совпадать с целеполаганиями США или России. По его мнению, мир переходит из фазы однополярного в многополярный порядок.
Девятого мая в посольстве РФ в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором среди прочих принял участие Хрупалла. Данное обстоятельство было встречено критикой в ряде немецких СМИ.
В воскресенье стало известно, что в своей предвыборной кампании в Европарламент в 2024 году партия АдГ отказалась от своего требования распустить Евросоюз, однако оценивает его как "провалившийся проект" и потребует основания нового сообщества "европейских наций".
Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что поддержка АдГ выросла до очередного рекордного показателя в 22%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравшего после потери процентного пункта на прошлой неделе лишь 26%.
В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.