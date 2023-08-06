Рейтинг@Mail.ru
Лидер немецкой партии АдГ выступил за сохранение взаимопонимания с Россией - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/vzaimoponimanie-1888513310.html
Лидер немецкой партии АдГ выступил за сохранение взаимопонимания с Россией
Лидер немецкой партии АдГ выступил за сохранение взаимопонимания с Россией - РИА Новости, 06.08.2023
Лидер немецкой партии АдГ выступил за сохранение взаимопонимания с Россией
Несмотря на конфликт на Украине, необходимо поддерживать взаимопонимание Германии с Россией и стремиться к мирному разрешению украинского кризиса, заявил в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:48
2023-08-06T20:48
в мире
россия
хдс/хсс
европарламент
германия
украина
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806949898_0:128:3070:1855_1920x0_80_0_0_6dd243359fef0e19e7a91485f823684a.jpg
БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Несмотря на конфликт на Украине, необходимо поддерживать взаимопонимание Германии с Россией и стремиться к мирному разрешению украинского кризиса, заявил в сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла в интервью телеканалу ZDF. "Всё зависит всегда от того, в какой момент совершать такие визиты. Я тем не менее считаю правильным, чтобы данное взаимопонимание ни смотря ни на что поддерживалось - особенно в такие дни. Выступать за мир не может быть ошибкой", - ответил он на вопрос, для чего он в мае посетил российское посольство в Берлине. Хрупалла также заявил, что у Германии должны быть собственные национальные интересы, которые не обязаны совпадать с целеполаганиями США или России. По его мнению, мир переходит из фазы однополярного в многополярный порядок. Девятого мая в посольстве РФ в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором среди прочих принял участие Хрупалла. Данное обстоятельство было встречено критикой в ряде немецких СМИ. В воскресенье стало известно, что в своей предвыборной кампании в Европарламент в 2024 году партия АдГ отказалась от своего требования распустить Евросоюз, однако оценивает его как "провалившийся проект" и потребует основания нового сообщества "европейских наций". Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что поддержка АдГ выросла до очередного рекордного показателя в 22%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравшего после потери процентного пункта на прошлой неделе лишь 26%. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
https://ria.ru/20230806/germaniya-1888468529.html
https://ria.ru/20230804/london-1888165074.html
https://ria.ru/20230802/polsha-1887758382.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806949898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c0c8df92367546b13c1a0d8843e83f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, хдс/хсс, европарламент, германия, украина, bild
В мире, Россия, ХДС/ХСС, Европарламент, Германия, Украина, Bild
Лидер немецкой партии АдГ выступил за сохранение взаимопонимания с Россией

Хрупалла: необходимо поддерживать взаимопонимание Германии с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСопредседатель партии "Альтернатива для Германии" в немецком парламенте Тино Хрупалла
Сопредседатель партии Альтернатива для Германии в немецком парламенте Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" в немецком парламенте Тино Хрупалла . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Несмотря на конфликт на Украине, необходимо поддерживать взаимопонимание Германии с Россией и стремиться к мирному разрешению украинского кризиса, заявил в сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла в интервью телеканалу ZDF.
«
"Всё зависит всегда от того, в какой момент совершать такие визиты. Я тем не менее считаю правильным, чтобы данное взаимопонимание ни смотря ни на что поддерживалось - особенно в такие дни. Выступать за мир не может быть ошибкой", - ответил он на вопрос, для чего он в мае посетил российское посольство в Берлине.
Вид на Бранденбургские ворота - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
АдГ отказалась от идеи роспуска ЕС
Вчера, 14:46
Хрупалла также заявил, что у Германии должны быть собственные национальные интересы, которые не обязаны совпадать с целеполаганиями США или России. По его мнению, мир переходит из фазы однополярного в многополярный порядок.
Девятого мая в посольстве РФ в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором среди прочих принял участие Хрупалла. Данное обстоятельство было встречено критикой в ряде немецких СМИ.
В воскресенье стало известно, что в своей предвыборной кампании в Европарламент в 2024 году партия АдГ отказалась от своего требования распустить Евросоюз, однако оценивает его как "провалившийся проект" и потребует основания нового сообщества "европейских наций".
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле
4 августа, 13:18
Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что поддержка АдГ выросла до очередного рекордного показателя в 22%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравшего после потери процентного пункта на прошлой неделе лишь 26%.
В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева
2 августа, 12:23
 
В миреРоссияХДС/ХССЕвропарламентГерманияУкраинаBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала