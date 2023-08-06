СМИ: участники встречи в Джидде договорились продолжить обмен мнениями
SPA: участники встречи по Украине в Джидде договорились продолжить обмен мнениями
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
ДОХА, 6 авг - РИА Новости. Участники консультаций по ситуации на Украине, которые прошли в Джидде в Саудовской Аравии, договорились продолжить обмен мнениями, сообщило в воскресенье по итогам двухдневной встречи Саудовское новостное агентство SPA.
Агентство отметило, что "участники согласились с необходимостью продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы поспособствовать выработке общей позиции, которая бы помогла проложить путь к миру". Кроме того, они указали на "необходимость учесть позитивные мнения и предложения", которые обсуждались на встрече в Джидде.
Ранее саудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщил, что для участия в консультациях в Джидду приехали около 40 представителей различных стран, в основном руководители служб национальной безопасности.
Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".