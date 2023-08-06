https://ria.ru/20230806/vstrecha-1888523420.html

СМИ: участники встречи в Джидде договорились продолжить обмен мнениями

СМИ: участники встречи в Джидде договорились продолжить обмен мнениями - РИА Новости, 06.08.2023

СМИ: участники встречи в Джидде договорились продолжить обмен мнениями

Участники консультаций по ситуации на Украине, которые прошли в Джидде в Саудовской Аравии, договорились продолжить обмен мнениями, сообщило в воскресенье по... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T22:33

2023-08-06T22:33

2023-08-06T22:33

в мире

цены на нефть

джидда

украина

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

дмитрий песков

россия

сергей лавров

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ДОХА, 6 авг - РИА Новости. Участники консультаций по ситуации на Украине, которые прошли в Джидде в Саудовской Аравии, договорились продолжить обмен мнениями, сообщило в воскресенье по итогам двухдневной встречи Саудовское новостное агентство SPA. Агентство отметило, что "участники согласились с необходимостью продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы поспособствовать выработке общей позиции, которая бы помогла проложить путь к миру". Кроме того, они указали на "необходимость учесть позитивные мнения и предложения", которые обсуждались на встрече в Джидде. Ранее саудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщил, что для участия в консультациях в Джидду приехали около 40 представителей различных стран, в основном руководители служб национальной безопасности. Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230806/dzhidda-1888492338.html

https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html

джидда

украина

россия

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в мире, цены на нефть, джидда, украина, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дмитрий песков, россия, сергей лавров