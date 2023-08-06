https://ria.ru/20230806/volontery-1888469452.html
Волонтеры в Запорожской области получат навыки психологической поддержки
Волонтеры в Запорожской области получат навыки психологической поддержки - РИА Новости, 06.08.2023
Волонтеры в Запорожской области получат навыки психологической поддержки
Волонтёры, работающие в Запорожской области, получат навыки психологической поддержки, рассказала журналистам руководитель проекта Валерия Данилова. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:54
2023-08-06T14:54
2023-08-06T14:54
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
волонтеры
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Волонтёры, работающие в Запорожской области, получат навыки психологической поддержки, рассказала журналистам руководитель проекта Валерия Данилова. Как пояснили организаторы проекта, многие из волонтеров работают в районах, близких к зоне проведения СВО, а основная часть людей, с которыми приходится работать, находится в трудных жизненных обстоятельствах. По ее словам, эмоциональное выгорание можно избежать. "И наша задача не только точечно помочь участникам проекта, но и обучить некоторым психологическим методикам. Для этого в проекте работают высококвалифицированные психологи во главе с руководителем проекта Еленой Вершининой. Проект будет реализовываться по декабрь включительно. Будут практические семинары, тренинги, практические занятия, круглые столы, индивидуальные психологические сессии", - сказала она.
https://ria.ru/20230802/svo-1887594190.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, волонтеры
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Волонтеры
Волонтеры в Запорожской области получат навыки психологической поддержки
Волонтеров в Запорожской области обучат некоторым навыкам психологической поддержки
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Волонтёры, работающие в Запорожской области, получат навыки психологической поддержки, рассказала журналистам руководитель проекта Валерия Данилова.
Как пояснили организаторы проекта, многие из волонтеров работают в районах, близких к зоне проведения СВО, а основная часть людей, с которыми приходится работать, находится в трудных жизненных обстоятельствах.
По ее словам, эмоциональное выгорание можно избежать. "И наша задача не только точечно помочь участникам проекта, но и обучить некоторым психологическим методикам. Для этого в проекте работают высококвалифицированные психологи во главе с руководителем проекта Еленой Вершининой. Проект будет реализовываться по декабрь включительно. Будут практические семинары, тренинги, практические занятия, круглые столы, индивидуальные психологические сессии", - сказала она.
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