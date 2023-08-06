https://ria.ru/20230806/volontery-1888469452.html

Волонтеры в Запорожской области получат навыки психологической поддержки

Волонтеры в Запорожской области получат навыки психологической поддержки - РИА Новости, 06.08.2023

Волонтеры в Запорожской области получат навыки психологической поддержки

Волонтёры, работающие в Запорожской области, получат навыки психологической поддержки, рассказала журналистам руководитель проекта Валерия Данилова. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:54

2023-08-06T14:54

2023-08-06T14:54

специальная военная операция на украине

общество

запорожская область

волонтеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816426056_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4b6348df970b66228f2686ab2bd2500.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Волонтёры, работающие в Запорожской области, получат навыки психологической поддержки, рассказала журналистам руководитель проекта Валерия Данилова. Как пояснили организаторы проекта, многие из волонтеров работают в районах, близких к зоне проведения СВО, а основная часть людей, с которыми приходится работать, находится в трудных жизненных обстоятельствах. По ее словам, эмоциональное выгорание можно избежать. "И наша задача не только точечно помочь участникам проекта, но и обучить некоторым психологическим методикам. Для этого в проекте работают высококвалифицированные психологи во главе с руководителем проекта Еленой Вершининой. Проект будет реализовываться по декабрь включительно. Будут практические семинары, тренинги, практические занятия, круглые столы, индивидуальные психологические сессии", - сказала она.

https://ria.ru/20230802/svo-1887594190.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, запорожская область, волонтеры