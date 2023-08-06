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Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов - РИА Новости, 06.08.2023
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Туризм
 
12:17 06.08.2023 (обновлено: 12:24 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/vnukovo-1888449109.html
Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов
Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов - РИА Новости, 06.08.2023
Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов
Ограничения на вылеты и приемы воздушных судов во Внуково сняты с 11:55, аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:17
2023-08-06T12:24
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ограничения на вылеты и приемы воздушных судов во Внуково сняты с 11:55, аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в аэропорту.Ранее во Внуково были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов, прибывающие в Москву рейсы с 10:26 перенаправлялись в другие авиагавани Москвы. Подчеркивалось, что ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые во Внуково не уточнили."С 11:55 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Внуково.
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новости - туризм, происшествия, внуково (аэропорт), москва
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Внуково (аэропорт), Москва
Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов

Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов, аэропорт работает штатно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ограничения на вылеты и приемы воздушных судов во Внуково сняты с 11:55, аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в аэропорту.
Ранее во Внуково были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов, прибывающие в Москву рейсы с 10:26 перенаправлялись в другие авиагавани Москвы. Подчеркивалось, что ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые во Внуково не уточнили.
"С 11:55 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Внуково.
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