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Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов
Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов - РИА Новости, 06.08.2023
Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов
Ограничения на вылеты и приемы воздушных судов во Внуково сняты с 11:55, аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:17
2023-08-06T12:17
2023-08-06T12:24
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ограничения на вылеты и приемы воздушных судов во Внуково сняты с 11:55, аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в аэропорту.Ранее во Внуково были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов, прибывающие в Москву рейсы с 10:26 перенаправлялись в другие авиагавани Москвы. Подчеркивалось, что ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые во Внуково не уточнили."С 11:55 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Внуково.
https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888448562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Внуково (аэропорт), Москва
Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов
Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием воздушных судов, аэропорт работает штатно