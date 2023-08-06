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Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 06.08.2023
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности перенаправлена в другие авиагавани Москвы, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:48
2023-08-06T11:48
2023-08-06T12:01
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происшествия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности перенаправлена в другие авиагавани Москвы, сообщили РИА Новости в аэропорту."Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили РИА Новости в аэропорту.Поясняется, что ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые не уточняются.
https://ria.ru/20230801/ataka-1887565428.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, происшествия, внуково (аэропорт), москва
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Внуково (аэропорт), Москва
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов