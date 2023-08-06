https://ria.ru/20230806/vnukovo-1888444533.html

Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 06.08.2023

Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности перенаправлена в другие авиагавани Москвы, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:48

2023-08-06T11:48

2023-08-06T12:01

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происшествия

внуково (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности перенаправлена в другие авиагавани Москвы, сообщили РИА Новости в аэропорту."Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили РИА Новости в аэропорту.Поясняется, что ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые не уточняются.

https://ria.ru/20230801/ataka-1887565428.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, происшествия, внуково (аэропорт), москва