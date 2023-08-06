https://ria.ru/20230806/vliyanie-1888508473.html

Французское влияние в Западной Африке скоро сойдет на нет, считает эксперт

Французское влияние в Западной Африке скоро сойдет на нет, считает эксперт - РИА Новости, 06.08.2023

Французское влияние в Западной Африке скоро сойдет на нет, считает эксперт

Французское влияние в Западной Африке скоро сойдет на нет в свете военного переворота в Нигере против президента Мухамеда Базума, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T20:13

2023-08-06T20:13

2023-08-06T20:13

нигер

мохамед базум

африканский союз

франция

западная африка

катрин колонна

антонио таяни

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ХАРТУМ, 6 авг- РИА Новости. Французское влияние в Западной Африке скоро сойдет на нет в свете военного переворота в Нигере против президента Мухамеда Базума, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра стратегических и политических исследований Аль-Расед в Судане Аль-Фатех Махджуб. "Большая часть Западной Африки находится под властью французского колониализма, который является сложным, потому что направлен на подчинение колоний с точки зрения культуры и экономически, существует привязанность ко Франции и в военно-политическом отношении, по этой причине большинство бывших французских колоний в Африке не выиграли от обретения независимости и продолжали жить фактически по-прежнему под французским влиянием, несмотря на поднятие флага независимости", - отметил эксперт. Он указал, что Франция после обретения странами Африки независимости продолжала монополизировать богатства этих государств, содержать на их территории военные базы, а также тем или иным образом контролировать процесс выбора правителей. Французам был верен и свергнутый военными в конце июля Базум, отмечает эксперт, напоминая, что между правительствами Нигера и Франции было заключено множество соглашений в военной, экономической и политической сферах. По словам Махджуба, некоторые страны ранее смогли выйти из-под французского влияния с помощью США, но заплатили за это очень высокую цену - например, в виде геноцида, официально признанного таковым, как в Руанде и Бурунди, или же непризнанного, как в Демократической Республике Конго. "С ростом осведомленности политической и военной элиты в странах Африки к югу от Сахары возникло беспокойство и растущий гнев по поводу эксплуатации Францией богатств этих стран, в то время как их народы жили в условиях крайней нищеты. Посыл исходил от Руанды и Бурунди в первой революционной волне против Франции, затем Мали и Буркина-Фасо начали вторую революционную волну... Африканские страны стали искать поддержку вне влияния западных стран, особенно Франции, и нашли ее в России и Китае, надеясь, что это будет справедливее и лучше с точки зрения финансовой отдачи для стран к югу от Сахары, в связи с чем влияние Франции в Западной Африке вообще может сойти на нет", - сказал эксперт. При этом эксперт указал, что, несмотря на готовность французских сил при содействии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) к военной интервенции с целью пресечения военного переворота в Нигере, это намерение не находит поддержки у многих стран - как соседних Чада и Алжира, так и, к примеру, Италии. По мнению Махджуба, Нигер последовал примеру Мали и Буркина-Фасо, ранее прекративших экспорт во Францию урана и золота, это означает, что в перспективе может быть принято решение об изгнании из Нигера французских компаний. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Позднее командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер, при этом ранее в сообществе заявили, что военное вмешательство будет последним из рассматриваемых вариантов. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна утверждала, что Франция не будет предоставлять военную поддержку ЭКОВАС в случае возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Против военного вмешательства западных стран выступал глава МИД Италии Антонио Таяни, заявивший, что это будет восприниматься как новая колонизация. Министр обороны Чада Дауд Яя Брахим подчеркивал, что его страна не собирается участвовать в каких-либо военных операциях на территории Нигера. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в воскресенье, что возможная военная интервенция в Нигер станет прямой угрозой его стране.

https://ria.ru/20230806/storonniki-1888502824.html

https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html

https://ria.ru/20230805/voennye-1888338106.html

нигер

франция

западная африка

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нигер, мохамед базум, африканский союз, франция, западная африка, катрин колонна, антонио таяни