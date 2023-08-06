В Анталье высокая влажность снизила видимость, сообщили СМИ
Demiroren: в Анталье влажность достигла 75 процентов, снизилась видимость
© Pixabay / ezgimadranБашня Саат Кулеси, Анталья
© Pixabay / ezgimadran
Башня Саат Кулеси, Анталья . Архивное фото
АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Влажность воздуха в турецкой курортной Анталье достигла 75 процентов, над регионом повисли облака, из-за чего снизилась видимость, население и туристы устремились на пляжи, передало агентство Demiroren (DHA) со ссылкой на корреспондента на месте.
Высокая температура в Турции, превышающая в некоторых регионах сезонную норму, начнет спадать с понедельника, в Стамбуле снижение начнется со вторника, передал ранее телеканал CNN Türk со ссылкой на прогнозы эксперта по метеорологии, профессора Орхана Шена.
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"Температура воздуха в Анталье достигла 32 градусов при влажности 70%. Облака покрыли ряд районов, из-за чего снизилась видимость", - передало издание.
Уточняется, что желающие "спастись" от высокой влажности воздуха, устремились на пляж Коньяалты.
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"Из-за высокой влажности воздуха над многими местами в регионе повисли облака. По имеющимся данным, в вечерние часы ожидается повышение влажности до 80%", - уточнило агентство.
Новая, уже четвертая волна жары охватила Турцию, в 20 провинциях из 81 зафиксированы температуры выше плюс 40 градусов и рекордная влажность. По данным телеканала TRT, в 20 провинциях страны в пятницу градусники показали температуру выше плюс 40. В частности, на юго-востоке в Мардине и Шырнаке температура превысила 45 и 44 градуса соответственно, в Шанлыурфе и Сиирте зафиксирована температура выше 43. Граждане пытаются спастись от жары в тенистых парках и кафе, некоторые ходят с зонтиками.