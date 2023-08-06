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В Абрау-Дюрсо отметили День игристого - РИА Новости, 06.08.2023
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Туризм
 
12:35 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/vino-1888448156.html
В Абрау-Дюрсо отметили День игристого
В Абрау-Дюрсо отметили День игристого - РИА Новости, 06.08.2023
В Абрау-Дюрсо отметили День игристого
В Абрау-Дюрсо масштабно отметили День игристого, на курорт пригласили известных музыкантов и приготовили для гостей огромный коктейль. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:35
2023-08-06T12:35
туризм
абрау-дюрсо
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Светлана Давыдова. В Абрау-Дюрсо масштабно отметили День игристого, на курорт пригласили известных музыкантов и приготовили для гостей огромный коктейль."Мы каждый год празднуем День игристого. Но так масштабно — второй раз. Хочется, чтобы как можно больше гостей курорта разделили с нами этот праздник, поэтому стараемся приглашать лучших артистов и придумывать интересные активности", — рассказала вице-президент по туризму и специальным проектам Группы компаний "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова.На Light Weekend одного из самых живописных курортов России собралось более трех тысяч гостей. Для них выступили Олег Майами, финалист шоу "Голос" Антон Токарев, ELLA, рэп-дуэт HAMMALI &amp; NAVAI.А сюрпризом стал огромный 70-литровый коктейль Light Weekend в исполнении шеф-бармена ресторанного кластера "Абрау-Дюрсо", идеолога профессионального сообщества Black Sea Bartenders Давида Мардиросьяна. В составе напитка: Abrau Light белый, Abrau Light Zero, "4 воды виноградная", сироп черной смородины.В зоне фуд-корта можно было насладиться не только ледяным игристым "Абрау-Дюрсо", но и черноморскими блюдами с локальными специалистами: мидиями и рапанами.Закончился фестиваль грандиозным фейерверком."Я знал, что будет праздник, но не ожидал, что это будет настолько грандиозно и, я бы сказал, качественно. Вкусно, зрелищно...в общем – круто! Отлично отдохнули с друзьями. Спасибо организаторам", – говорит турист Василий Кошечкин."Курорт Абрау-Дюрсо в течение всего года радует туристов эногастрономическими и музыкальными событиями. Мы стремимся подарить новые эмоции и впечатления, чтобы каждая поездка на берег озера Абрау стала неповторимой. День рождения игристого — это знаковое событие, поэтому команда Центра туризма приготовила особенный праздник. Это уникальная возможность для наших гостей посетить масштабное музыкальное мероприятие, не покидая места отдыха", — прокомментировал событие Денис Заболотний, генеральный директор Центра туризма "Абрау-Дюрсо" Денис Заболотний.Пузырящийся напиток изобрел в августе 1668 года французский монах Пьер Периньон. Первую партию игристого в Абрау-Дюрсо выпустили в 1898 году под руководством князя Льва Голицина.Центр туризма "Абрау-Дюрсо" первым среди всех отечественных предприятий в 2022 году стал членом Всемирной организации винного туризма (GWTO).По данным Центра туризма, в 2022 году в Абрау-Дюрсо приняли около 500 тысяч гостей, из них более 250 тысяч посетили энотуристические программы.
https://ria.ru/20230609/enoturizm-1877061973.html
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абрау-дюрсо, россия, новости - туризм
Туризм, Абрау-Дюрсо, Россия, Новости - Туризм
В Абрау-Дюрсо отметили День игристого

В Абрау-Дюрсо отметили День игристого и приготовили для гостей огромный коктейль

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦентр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Светлана Давыдова. В Абрау-Дюрсо масштабно отметили День игристого, на курорт пригласили известных музыкантов и приготовили для гостей огромный коктейль.
"Мы каждый год празднуем День игристого. Но так масштабно — второй раз. Хочется, чтобы как можно больше гостей курорта разделили с нами этот праздник, поэтому стараемся приглашать лучших артистов и придумывать интересные активности", — рассказала вице-президент по туризму и специальным проектам Группы компаний "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова.
На Light Weekend одного из самых живописных курортов России собралось более трех тысяч гостей. Для них выступили Олег Майами, финалист шоу "Голос" Антон Токарев, ELLA, рэп-дуэт HAMMALI & NAVAI.
А сюрпризом стал огромный 70-литровый коктейль Light Weekend в исполнении шеф-бармена ресторанного кластера "Абрау-Дюрсо", идеолога профессионального сообщества Black Sea Bartenders Давида Мардиросьяна. В составе напитка: Abrau Light белый, Abrau Light Zero, "4 воды виноградная", сироп черной смородины.
В зоне фуд-корта можно было насладиться не только ледяным игристым "Абрау-Дюрсо", но и черноморскими блюдами с локальными специалистами: мидиями и рапанами.
Закончился фестиваль грандиозным фейерверком.
"Я знал, что будет праздник, но не ожидал, что это будет настолько грандиозно и, я бы сказал, качественно. Вкусно, зрелищно...в общем – круто! Отлично отдохнули с друзьями. Спасибо организаторам", – говорит турист Василий Кошечкин.
"Курорт Абрау-Дюрсо в течение всего года радует туристов эногастрономическими и музыкальными событиями. Мы стремимся подарить новые эмоции и впечатления, чтобы каждая поездка на берег озера Абрау стала неповторимой. День рождения игристого — это знаковое событие, поэтому команда Центра туризма приготовила особенный праздник. Это уникальная возможность для наших гостей посетить масштабное музыкальное мероприятие, не покидая места отдыха", — прокомментировал событие Денис Заболотний, генеральный директор Центра туризма "Абрау-Дюрсо" Денис Заболотний.
Пузырящийся напиток изобрел в августе 1668 года французский монах Пьер Периньон. Первую партию игристого в Абрау-Дюрсо выпустили в 1898 году под руководством князя Льва Голицина.
Центр туризма "Абрау-Дюрсо" первым среди всех отечественных предприятий в 2022 году стал членом Всемирной организации винного туризма (GWTO).
По данным Центра туризма, в 2022 году в Абрау-Дюрсо приняли около 500 тысяч гостей, из них более 250 тысяч посетили энотуристические программы.
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