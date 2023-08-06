https://ria.ru/20230806/vengriya-1888461866.html

В МВД Венгрии назвали запрос США о данных 900 тысяч венгров нереальным

В МВД Венгрии назвали запрос США о данных 900 тысяч венгров нереальным - РИА Новости, 06.08.2023

В МВД Венгрии назвали запрос США о данных 900 тысяч венгров нереальным

Требование США передать им данные 900 тысяч владельцев венгерских паспортов, живущих за границей, является беспрецедентным и нереальным, Венгрия не подвергнет... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:02

2023-08-06T14:02

2023-08-06T14:02

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БУДАПЕШТ, 6 авг - РИА Новости. Требование США передать им данные 900 тысяч владельцев венгерских паспортов, живущих за границей, является беспрецедентным и нереальным, Венгрия не подвергнет своих граждан опасности, заявил парламентский госсекретарь венгерского МВД Бенце Ретвари в эфире радио Kossuth. Ранее американское посольство в Будапеште сообщило, что США сократили срок действия разрешений на въезд для граждан Венгрии с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза. Причиной в дипмиссии назвали получение почти миллионом человек венгерского гражданства в льготном порядке якобы "без надлежащих мер безопасности для проверки их личности". В МВД Венгрии назвали решение США местью за отказ разглашать данные о гражданах. "Такой запрос, чтобы кто-то передал данные нескольких сот тысяч своих граждан, беспрецедентен, страны так не делают. Каждая страна бережет и охраняет правовыми гарантиями данные своих граждан, у Венгрии такая же практика. Нигде не передают данных такого объема, это нереальный запрос, другие страны этого тоже не делают", - сказал Ретвари. Он напомнил, что Венгрия всегда сотрудничала с США по конкретным запросам в случае нарушения закона венгерским гражданином, однако "нельзя предполагать, что список из 900 тысяч человек нужен, потому что там может быть один или два случая, когда кому-то было незаконно предоставлено гражданство, в этом случае надо расследовать противозаконные случаи, а не создавать потенциальные проблемы для 900 тысяч человек". "Венгрия не согласилась передать данные венгров, живущих за границей, потому что это означало бы для них риск опасности, а для нас интерес венгров на первом месте... Есть страны, где не разрешено двойное гражданство, и если мы передадим эти данные и списки попадут к властям этих стран, в отношении венгров должны будут быть применены очень серьезные реторсии, начаты разные процессы, в том числе уголовные, хотя бы в Закарпатье", - сказал Ретвари. По его словам, мера, принятая США, является, "скорее, символическим жестом, политическим сигналом, чем практической правовой проблемой", поскольку венгры по-прежнему смогут въезжать в США без виз, но процесс будет сопряжен с большим количеством бюрократических сложностей. "У Венгрии и США тесное взаимное сотрудничество, но в то же время правительства двух стран имеют разную политическую окраску - в Венгрии национальное христианско-демократическое правительство, а в США - леволиберальное правительство. И видно, что во многих случаях принадлежность к другому политическому лагерю и разное мировоззрение - от гендерного вопроса до миграции и в последнее время войн - словно перевешивает тот факт, что две страны являются близкими союзниками, независимо от их правительств", - сказал Ретвари. Граждане стран, входящих в программу VWP, могут воспользоваться правом въезда в США с туристической или деловой целью без предварительного получения визы. В этом списке находятся большинство европейских стран, а также Австралия, Сингапур, Чили, Южная Корея, Япония. К участию в программе США допускают страны, в которых, по их оценке, хорошо обстоят дела в сфере борьбы с терроризмом, сильна работа правоохранительных органов и обеспечена безопасность документооборота. По результатам Трианонского договора 1920 года по итогам Первой мировой войны Венгрия лишилась более 70% территорий, которые сейчас входят в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины, 3 миллиона этнических венгров оказались за границей.

https://ria.ru/20230805/gaz-1888379815.html

https://ria.ru/20230802/sanktsii-1887786041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, венгрия, будапешт