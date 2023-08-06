https://ria.ru/20230806/uzbekistan-1888428918.html
Трое полицейских получили сроки за действия во время волнений в Узбекистане
Трое полицейских получили сроки за действия во время волнений в Узбекистане - РИА Новости, 06.08.2023
Трое полицейских получили сроки за действия во время волнений в Узбекистане
Каганский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил троих сотрудников МВД страны до семи лет лишения свободы за незаконные действия во время... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:15
2023-08-06T09:15
2023-08-06T09:15
в мире
узбекистан
каракалпакстан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 6 авг – РИА Новости. Каганский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил троих сотрудников МВД страны до семи лет лишения свободы за незаконные действия во время прошлогодних волнений в Каракалпакстана, республике на северо-западе Узбекистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда страны. В феврале Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что трое сотрудников правоохранительных органов были заключены под стражу по обвинению в неправомерных действиях во время волнений в Каракалпакии. "Каганский городской суд по уголовным делам признал двух сотрудников МВД виновными и приговорил их к семи годам лишения свободы. Еще один сотрудник получил три года лишения свободы", - сказал представитель суда. Подсудимым были предъявлены обвинения по статьям "применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", и "оставление в опасности, повлёкшее смерть человека". Максимальный срок наказания по первой статье – 10 лет, по второй статье – три года лишения свободы. В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля 2022 года прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакии режим чрезвычайного положения и комендантский час до 2 августа. Однако уже через несколько дней было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Президент подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП с 21 июля. По уточненным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, пострадали 274, были задержаны 516, в том числе иностранные граждане. В обновленной конституции Узбекистана был сохранен статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие. В республике прошло уже два процесса над участниками волнений. В конце января 18 обвиняемых получили от трех до 16 лет лишения свободы, четверо - ограничение свободы до пяти лет. В середине марта приговор был вынесен еще одной группе из 39 человек - 28 участников получили от пяти до 11 лет лишения свободы, 11 обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет. Позднее по апелляции 13 осужденным заключение заменили ограничением свободы, еще 22-м – сроки были сокращены.
https://ria.ru/20221010/uzbekistan-1822715218.html
https://ria.ru/20230619/gaz-1879053823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, каракалпакстан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Каракалпакстан, Шавкат Мирзиеев
Трое полицейских получили сроки за действия во время волнений в Узбекистане
Трое полицейских получили до семи лет тюрьмы за нарушения во время волнений в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 6 авг – РИА Новости. Каганский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил троих сотрудников МВД страны до семи лет лишения свободы за незаконные действия во время прошлогодних волнений в Каракалпакстана, республике на северо-западе Узбекистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда страны.
В феврале Генпрокуратура
Узбекистана сообщила, что трое сотрудников правоохранительных органов были заключены под стражу по обвинению в неправомерных действиях во время волнений в Каракалпакии.
"Каганский городской суд по уголовным делам признал двух сотрудников МВД виновными и приговорил их к семи годам лишения свободы. Еще один сотрудник получил три года лишения свободы", - сказал представитель суда.
Подсудимым были предъявлены обвинения по статьям "применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", и "оставление в опасности, повлёкшее смерть человека". Максимальный срок наказания по первой статье – 10 лет, по второй статье – три года лишения свободы.
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В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля 2022 года прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
ввел в Каракалпакии режим чрезвычайного положения и комендантский час до 2 августа. Однако уже через несколько дней было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Президент подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП с 21 июля.
По уточненным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, пострадали 274, были задержаны 516, в том числе иностранные граждане. В обновленной конституции Узбекистана был сохранен статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
В республике прошло уже два процесса над участниками волнений. В конце января 18 обвиняемых получили от трех до 16 лет лишения свободы, четверо - ограничение свободы до пяти лет. В середине марта приговор был вынесен еще одной группе из 39 человек - 28 участников получили от пяти до 11 лет лишения свободы, 11 обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет. Позднее по апелляции 13 осужденным заключение заменили ограничением свободы, еще 22-м – сроки были сокращены.
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