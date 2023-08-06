https://ria.ru/20230806/uvolnenie-1888440160.html

Зеленский сделал неожиданное заявление об Украине

Зеленский сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 06.08.2023

Зеленский сделал неожиданное заявление об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу объявил о новом витке кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:58

2023-08-06T10:58

2023-08-06T15:10

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу объявил о новом витке кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией, сообщает агентство Reuters."На следующей неделе мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями", — огласил свое решение президент.Агентство отмечает, что таким образом Киев пытается произвести впечатление на своих западных партнеров.В своем обращении Зеленский не назвал конкретных имен, кого ожидает увольнение. Однако недавно он выразил возмущение по поводу коррупции, выявленной в ходе проверки украинских военкоматов.Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора Госдепартамента США, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержкой, говорилось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Америкой помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.

https://ria.ru/20230806/trezubets-1888434996.html

https://ria.ru/20230806/papa-1888431996.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский