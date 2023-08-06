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Зеленский сделал неожиданное заявление об Украине
Зеленский сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 06.08.2023
Зеленский сделал неожиданное заявление об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу объявил о новом витке кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:58
2023-08-06T10:58
2023-08-06T15:10
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу объявил о новом витке кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией, сообщает агентство Reuters."На следующей неделе мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями", — огласил свое решение президент.Агентство отмечает, что таким образом Киев пытается произвести впечатление на своих западных партнеров.В своем обращении Зеленский не назвал конкретных имен, кого ожидает увольнение. Однако недавно он выразил возмущение по поводу коррупции, выявленной в ходе проверки украинских военкоматов.Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора Госдепартамента США, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержкой, говорилось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Америкой помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский
Зеленский сделал неожиданное заявление об Украине
Президент Украины Зеленский анонсировал новые кадровые чистки для борьбы с коррупцией