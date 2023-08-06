https://ria.ru/20230806/universitet-1888411167.html

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета - РИА Новости, 06.08.2023

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета

Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T01:16

2023-08-06T01:16

2023-08-06T01:16

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости.По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, пожар возник в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.Пострадавших, по предварительным данным, нет. В здании университета находился один вахтер.Горят крыша здания и второй этаж, где находятся приемная комиссия университета, а также конференц-зал и музей."Вся информация, которая есть в университете, сосредоточена на втором этаже, и по приемной кампании в том числе", - сообщила РИА Новости ректор университета Светлана Дрожжина, которая прибыла на место пожара.Четыре кассетных снарядаРанее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в субботу вечером выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.Позднее в СЦКК сообщили, что ВСУ с 23.45 по 23.55 выпустили по Донецку еще один кассетный боеприпас и две ракеты из РСЗОКорреспондент РИА Новости позже передал, что в Донецке раздалось ещё несколько залпов ПВО. Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что осколки в результате обстрелов падают в центральном Ворошиловском районе города.Шестьдесят обстреловУкраинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 260 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Новопетриковка и Никольское.По данным представительства, погибли два мирных жителя в Донецке и Горловке.В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 58 обстрелов.

https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888401342.html

https://ria.ru/20230805/donetsk-1888369568.html

https://ria.ru/20230804/obstrel-1888293804.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

донецк, донецкая народная республика, горловка, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины