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В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета - РИА Новости, 06.08.2023
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01:16 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/universitet-1888411167.html
В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета
В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета - РИА Новости, 06.08.2023
В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета
Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T01:16
2023-08-06T01:16
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости.По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, пожар возник в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.Пострадавших, по предварительным данным, нет. В здании университета находился один вахтер.Горят крыша здания и второй этаж, где находятся приемная комиссия университета, а также конференц-зал и музей."Вся информация, которая есть в университете, сосредоточена на втором этаже, и по приемной кампании в том числе", - сообщила РИА Новости ректор университета Светлана Дрожжина, которая прибыла на место пожара.Четыре кассетных снарядаРанее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в субботу вечером выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.Позднее в СЦКК сообщили, что ВСУ с 23.45 по 23.55 выпустили по Донецку еще один кассетный боеприпас и две ракеты из РСЗОКорреспондент РИА Новости позже передал, что в Донецке раздалось ещё несколько залпов ПВО. Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что осколки в результате обстрелов падают в центральном Ворошиловском районе города.Шестьдесят обстреловУкраинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 260 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Новопетриковка и Никольское.По данным представительства, погибли два мирных жителя в Донецке и Горловке.В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 58 обстрелов.
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, горловка, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета

Мэр Кулемзин: в Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелся корпус университета

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПожар в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского в результате обстрела ВСУ
Пожар в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, пожар возник в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.
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В центре Донецка прогремело несколько взрывов
Вчера, 22:20
Пострадавших, по предварительным данным, нет. В здании университета находился один вахтер.
Горят крыша здания и второй этаж, где находятся приемная комиссия университета, а также конференц-зал и музей.
"Вся информация, которая есть в университете, сосредоточена на втором этаже, и по приемной кампании в том числе", - сообщила РИА Новости ректор университета Светлана Дрожжина, которая прибыла на место пожара.

Четыре кассетных снаряда

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в субботу вечером выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.
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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Зайцево
Вчера, 17:22
Позднее в СЦКК сообщили, что ВСУ с 23.45 по 23.55 выпустили по Донецку еще один кассетный боеприпас и две ракеты из РСЗО
Корреспондент РИА Новости позже передал, что в Донецке раздалось ещё несколько залпов ПВО. Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что осколки в результате обстрелов падают в центральном Ворошиловском районе города.

Шестьдесят обстрелов

Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 260 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Новопетриковка и Никольское.
По данным представительства, погибли два мирных жителя в Донецке и Горловке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 58 обстрелов.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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