https://ria.ru/20230806/udar-1888445001.html

ВСУ ночью нанесли ракетный удар по хлебозаводу в Токмаке

ВСУ ночью нанесли ракетный удар по хлебозаводу в Токмаке - РИА Новости, 06.08.2023

ВСУ ночью нанесли ракетный удар по хлебозаводу в Токмаке

Украинские войска ночью нанесли ракетный удар из РСЗО "Хаймарс" по хлебозаводу в Токмаке Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:51

2023-08-06T11:51

2023-08-06T13:34

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар из РСЗО "Хаймарс" по хлебозаводу в Токмаке Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. <...> Здание получило частичные разрушения, благо пострадавших нет", — написал Балицкий.Он также сообщил о том, что утром на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки подразделения ВС России вскрыли выдвижение группы противника без поддержки техники. По ним нанесли огневое поражение, ВСУ понесли потери и отошли в северном направлении. Балицкий добавил, что боевые столкновения продолжаются на других участках и сейчас."В семь утра другая группа противника без техники при поддержке артиллерии совершила попытку атаковать наши позиции в районе Старомайорского. На данный момент идет бой, противник несет потери", — рассказал врио главы региона.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230806/uvolnenie-1888440160.html

токмак

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия