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ВСУ ночью нанесли ракетный удар по хлебозаводу в Токмаке - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 06.08.2023 (обновлено: 13:34 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/udar-1888445001.html
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по хлебозаводу в Токмаке
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по хлебозаводу в Токмаке - РИА Новости, 06.08.2023
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по хлебозаводу в Токмаке
Украинские войска ночью нанесли ракетный удар из РСЗО "Хаймарс" по хлебозаводу в Токмаке Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:51
2023-08-06T13:34
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар из РСЗО "Хаймарс" по хлебозаводу в Токмаке Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. &lt;...&gt; Здание получило частичные разрушения, благо пострадавших нет", — написал Балицкий.Он также сообщил о том, что утром на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки подразделения ВС России вскрыли выдвижение группы противника без поддержки техники. По ним нанесли огневое поражение, ВСУ понесли потери и отошли в северном направлении. Балицкий добавил, что боевые столкновения продолжаются на других участках и сейчас."В семь утра другая группа противника без техники при поддержке артиллерии совершила попытку атаковать наши позиции в районе Старомайорского. На данный момент идет бой, противник несет потери", — рассказал врио главы региона.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230806/uvolnenie-1888440160.html
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по хлебозаводу в Токмаке

ВСУ ночью нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по хлебозаводу в запорожском Токмаке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар из РСЗО "Хаймарс" по хлебозаводу в Токмаке Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
«
"Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. <...> Здание получило частичные разрушения, благо пострадавших нет", — написал Балицкий.
Он также сообщил о том, что утром на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки подразделения ВС России вскрыли выдвижение группы противника без поддержки техники. По ним нанесли огневое поражение, ВСУ понесли потери и отошли в северном направлении.
Балицкий добавил, что боевые столкновения продолжаются на других участках и сейчас.
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"В семь утра другая группа противника без техники при поддержке артиллерии совершила попытку атаковать наши позиции в районе Старомайорского. На данный момент идет бой, противник несет потери", — рассказал врио главы региона.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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