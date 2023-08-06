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В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая - РИА Новости, 06.08.2023
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17:03 06.08.2023
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В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая
В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая - РИА Новости, 06.08.2023
В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая
Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски, чем вызвали беспокойство американцев, утверждает Fox News. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:03
2023-08-06T17:03
в мире
россия
китай
аляска
ноак
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Москва, 6 авг – РИА Новости. Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски, чем вызвали беспокойство американцев, утверждает Fox News.“Это беспрецедентная по размерам и масштабам совместная военно-морская операция России и Китая. Не имеет значения, живете ли вы на Аляске, как я, или на восточном побережье США, подобные действия вблизи нашей границы вызывают опасения”, – прокомментировал ситуацию сенатор Дэн Салливан.По его словам, совместная операция Москвы и Пекина состояла из 11 кораблей и проходила недалеко от юго-западного побережья Аляски. ВМС США незамедлительно ответили на это, задействовав четыре эсминца, чтобы отвести российские и китайские корабли от американских вод.В середине марта Россия и Китай объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, ВМС НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html
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в мире, россия, китай, аляска, ноак
В мире, Россия, Китай, Аляска, НОАК
В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая

Fox News: военно-морские учения России и Китая вблизи Аляски встревожили американцев

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкКорабли ВМС НОАК в порту Владивостока
Корабли ВМС НОАК в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Корабли ВМС НОАК в порту Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 6 авг – РИА Новости. Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски, чем вызвали беспокойство американцев, утверждает Fox News.
“Это беспрецедентная по размерам и масштабам совместная военно-морская операция России и Китая. Не имеет значения, живете ли вы на Аляске, как я, или на восточном побережье США, подобные действия вблизи нашей границы вызывают опасения”, – прокомментировал ситуацию сенатор Дэн Салливан.
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По его словам, совместная операция Москвы и Пекина состояла из 11 кораблей и проходила недалеко от юго-западного побережья Аляски. ВМС США незамедлительно ответили на это, задействовав четыре эсминца, чтобы отвести российские и китайские корабли от американских вод.
В середине марта Россия и Китай объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, ВМС НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
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