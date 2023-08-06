https://ria.ru/20230806/ucheniya-1888487049.html

В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая

В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая - РИА Новости, 06.08.2023

В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая

Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски, чем вызвали беспокойство американцев, утверждает Fox News. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:03

2023-08-06T17:03

2023-08-06T17:03

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аляска

ноак

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Москва, 6 авг – РИА Новости. Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски, чем вызвали беспокойство американцев, утверждает Fox News.“Это беспрецедентная по размерам и масштабам совместная военно-морская операция России и Китая. Не имеет значения, живете ли вы на Аляске, как я, или на восточном побережье США, подобные действия вблизи нашей границы вызывают опасения”, – прокомментировал ситуацию сенатор Дэн Салливан.По его словам, совместная операция Москвы и Пекина состояла из 11 кораблей и проходила недалеко от юго-западного побережья Аляски. ВМС США незамедлительно ответили на это, задействовав четыре эсминца, чтобы отвести российские и китайские корабли от американских вод.В середине марта Россия и Китай объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, ВМС НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.

https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html

https://ria.ru/20230806/porazhenie-1888477216.html

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китай

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в мире, россия, китай, аляска, ноак