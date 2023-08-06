Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело об убийстве девочки под Белгородом - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 06.08.2023 (обновлено: 17:37 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/ubiystvo-1888486789.html
СК возбудил дело об убийстве девочки под Белгородом
СК возбудил дело об убийстве девочки под Белгородом - РИА Новости, 06.08.2023
СК возбудил дело об убийстве девочки под Белгородом
Обнаружено тело 15-летней девочки, пропавшей два дня назад, из поселка Разумное Белгородской области с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:03
2023-08-06T17:37
происшествия
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
БЕЛГОРОД, 6 авг – РИА Новости. Обнаружено тело 15-летней девочки, пропавшей два дня назад, из поселка Разумное Белгородской области с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СУСК.В субботу, 5 августа, появилась информация о пропаже девочки 2008 года рождения, было указано, что с 4 августа местонахождение ребенка неизвестно. В поисках девочки были задействованы волонтеры и правоохранительные органы.По информации от следствия, 4 августа 2023 года около 18 часов несовершеннолетняя девочка ушла гулять из своего дома в поселке Разумное Белгородского района. Однако её местонахождение не было установлено после начальных поисковых действий. В ходе расследования уголовного дела, связанного с пропажей девочки, следователями СК России совместно с сотрудниками полиции Белгородской области было найдено тело девочки, которая погибла от насильственной смерти."Следственными органами СУСК России по Белгородской области по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы Белгородского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что тело девочки было обнаружено на кладбище."Все силы были брошены на поиск девочки. Полиция, волонтеры, общественность, территориальная самооборона", - написал на своей странице в "ВКонтакте" замглавы администрации Белгородского района Евгений Попов, добавив, что лишь в воскресенье днём девочка была "найдена мертвой со следами насильственной смерти".Он добавил, что девочка из многодетной семьи, она отличалась отзывчивостью, родители, сестра и брат ее очень любили. Власти готовы оказать всю необходимую поддержку семье девочке.
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884412116.html
https://ria.ru/20230804/tragediya-1888096786.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело об убийстве девочки под Белгородом

СК возбудил уголовное дело об убийстве 15-летней девочки под Белгородом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 авг – РИА Новости. Обнаружено тело 15-летней девочки, пропавшей два дня назад, из поселка Разумное Белгородской области с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СУСК.
В субботу, 5 августа, появилась информация о пропаже девочки 2008 года рождения, было указано, что с 4 августа местонахождение ребенка неизвестно. В поисках девочки были задействованы волонтеры и правоохранительные органы.
По информации от следствия, 4 августа 2023 года около 18 часов несовершеннолетняя девочка ушла гулять из своего дома в поселке Разумное Белгородского района. Однако её местонахождение не было установлено после начальных поисковых действий. В ходе расследования уголовного дела, связанного с пропажей девочки, следователями СК России совместно с сотрудниками полиции Белгородской области было найдено тело девочки, которая погибла от насильственной смерти.
"Следственными органами СУСК России по Белгородской области по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы Белгородского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары
15 июля, 22:48
Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что тело девочки было обнаружено на кладбище.
"Все силы были брошены на поиск девочки. Полиция, волонтеры, общественность, территориальная самооборона", - написал на своей странице в "ВКонтакте" замглавы администрации Белгородского района Евгений Попов, добавив, что лишь в воскресенье днём девочка была "найдена мертвой со следами насильственной смерти".
Он добавил, что девочка из многодетной семьи, она отличалась отзывчивостью, родители, сестра и брат ее очень любили. Власти готовы оказать всю необходимую поддержку семье девочке.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного сына
4 августа, 06:39
 
ПроисшествияБелгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала