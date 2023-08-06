https://ria.ru/20230806/ubiystvo-1888486789.html
СК возбудил дело об убийстве девочки под Белгородом
СК возбудил дело об убийстве девочки под Белгородом - РИА Новости, 06.08.2023
СК возбудил дело об убийстве девочки под Белгородом
Обнаружено тело 15-летней девочки, пропавшей два дня назад, из поселка Разумное Белгородской области с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:03
2023-08-06T17:03
2023-08-06T17:37
происшествия
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 6 авг – РИА Новости. Обнаружено тело 15-летней девочки, пропавшей два дня назад, из поселка Разумное Белгородской области с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СУСК.В субботу, 5 августа, появилась информация о пропаже девочки 2008 года рождения, было указано, что с 4 августа местонахождение ребенка неизвестно. В поисках девочки были задействованы волонтеры и правоохранительные органы.По информации от следствия, 4 августа 2023 года около 18 часов несовершеннолетняя девочка ушла гулять из своего дома в поселке Разумное Белгородского района. Однако её местонахождение не было установлено после начальных поисковых действий. В ходе расследования уголовного дела, связанного с пропажей девочки, следователями СК России совместно с сотрудниками полиции Белгородской области было найдено тело девочки, которая погибла от насильственной смерти."Следственными органами СУСК России по Белгородской области по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы Белгородского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что тело девочки было обнаружено на кладбище."Все силы были брошены на поиск девочки. Полиция, волонтеры, общественность, территориальная самооборона", - написал на своей странице в "ВКонтакте" замглавы администрации Белгородского района Евгений Попов, добавив, что лишь в воскресенье днём девочка была "найдена мертвой со следами насильственной смерти".Он добавил, что девочка из многодетной семьи, она отличалась отзывчивостью, родители, сестра и брат ее очень любили. Власти готовы оказать всю необходимую поддержку семье девочке.
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884412116.html
https://ria.ru/20230804/tragediya-1888096786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело об убийстве девочки под Белгородом
СК возбудил уголовное дело об убийстве 15-летней девочки под Белгородом
БЕЛГОРОД, 6 авг – РИА Новости.
Обнаружено тело 15-летней девочки, пропавшей два дня назад, из поселка Разумное Белгородской области с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело, сообщает
региональный СУСК.
В субботу, 5 августа, появилась информация о пропаже девочки 2008 года рождения, было указано, что с 4 августа местонахождение ребенка неизвестно. В поисках девочки были задействованы волонтеры и правоохранительные органы.
По информации от следствия, 4 августа 2023 года около 18 часов несовершеннолетняя девочка ушла гулять из своего дома в поселке Разумное Белгородского района. Однако её местонахождение не было установлено после начальных поисковых действий. В ходе расследования уголовного дела, связанного с пропажей девочки, следователями СК России совместно с сотрудниками полиции Белгородской области было найдено тело девочки, которая погибла от насильственной смерти.
"Следственными органами СУСК России по Белгородской области по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы Белгородского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что тело девочки было обнаружено на кладбище.
"Все силы были брошены на поиск девочки. Полиция, волонтеры, общественность, территориальная самооборона", - написал на своей странице в "ВКонтакте" замглавы администрации Белгородского района Евгений Попов, добавив, что лишь в воскресенье днём девочка была "найдена мертвой со следами насильственной смерти".
Он добавил, что девочка из многодетной семьи, она отличалась отзывчивостью, родители, сестра и брат ее очень любили. Власти готовы оказать всю необходимую поддержку семье девочке.
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