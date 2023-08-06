https://ria.ru/20230806/turtsiya-1888423946.html

Эмбарго Турции на экспорт оливкового масла ударит по Испании и США

Эмбарго Турции на экспорт оливкового масла ударит по Испании и США - РИА Новости, 06.08.2023

Эмбарго Турции на экспорт оливкового масла ударит по Испании и США

Введенное Турцией эмбарго на экспорт оливкового масла будет стоить ей примерно 220 миллионов долларов, а сильнее всего пострадают потребители из Испании, США и... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:16

2023-08-06T08:16

2023-08-06T08:16

экономика

турция

испания

италия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Введенное Турцией эмбарго на экспорт оливкового масла будет стоить ей примерно 220 миллионов долларов, а сильнее всего пострадают потребители из Испании, США и Италии, подсчитало РИА Новости на основе данных турецкой статистической службы. Министерство торговли Турции сообщило 1 августа, что страна приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября, в частности в связи с мировым ростом цен на него и ростом экспорта масла, производимого в самой стране. Большинство производителей оливкового масла в мире в 2022-2023 сельхозгоду столкнулись с обвалом производства, свидетельствуют данные Международного совета по оливкам. Самыми пострадавшими стали Испания (обвал в 2 раза) и Португалия (на 40%), а на четверть производство обвалилось в Италии, Тунисе и Марокко. При этом производство оливкового масла в Турции в 2022-2023 сельхозгоду было рекордным как минимум за последние пять лет - 380 тысяч тонн против 235 тысяч годом ранее. Турция нарастила экспорт оливкового масла в денежном выражении в первой половине текущего года до 441,7 миллиона долларов, что в 5,2 раза больше показателя за первое полугодие 2022 года и в 1,5 раза больше результата за весь прошлый год. Среднемесячный показатель в текущем году также значительно вырос - до 73,6 миллиона долларов с 24,2 миллиона в прошлом году. Таким образом, за три месяца действия эмбарго страна может лишиться примерно 220 миллионов долларов. Основным направлением для экспорта оливкового масла в текущем году стала Испания: страна нарастила среднемесячные закупки в 29 раз - до 33,7 миллиона долларов с 1,2 миллиона в первой половине прошлого года. США были вторыми, увеличив среднемесячный импорт в денежном выражении в 4,2 раза - до 21,2 миллиона долларов с 5,1 миллиона. Третьим важнейшим направлением была Италия, которая увеличила закупки в 403 раза - до 4,9 миллиона долларов с 12,1 тысячи. Также крупными импортерами турецкого оливкового масла в первой половине текущего года были Япония, которая в среднем за месяц закупала продукции на 2,6 миллиона долларов, Саудовская Аравия (1,7 миллиона долларов) и Марокко (1,5 миллиона долларов).

https://ria.ru/20230805/zerno-1888383727.html

https://ria.ru/20230804/zerno-1888205360.html

турция

испания

италия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, испания, италия