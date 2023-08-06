Захарова высказалась о трезубце на щите монумента "Родина-мать" в Киеве
Захарова заявила, что в установке трезубца на монументе "Родина-мать" вся сущность Киева
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в телеграм-канале установку герба-трезубца на щите монумента "Родина-мать" в Киеве вместо демонтированного герба СССР.
"В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют", — написала она.
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.