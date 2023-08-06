https://ria.ru/20230806/trezubets-1888434996.html

Захарова высказалась о трезубце на щите монумента "Родина-мать" в Киеве

Захарова высказалась о трезубце на щите монумента "Родина-мать" в Киеве - РИА Новости, 06.08.2023

Захарова высказалась о трезубце на щите монумента "Родина-мать" в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в телеграм-канале установку герба-трезубца на щите монумента "Родина-мать" в Киеве вместо... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:22

2023-08-06T10:22

2023-08-06T15:13

мария захарова

украина

киев

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в телеграм-канале установку герба-трезубца на щите монумента "Родина-мать" в Киеве вместо демонтированного герба СССР. "В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют", — написала она.В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230727/pamyatniki-1886537274.html

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, украина, киев