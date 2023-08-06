https://ria.ru/20230806/trevoga-1888429536.html
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.08.2023
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:22
2023-08-06T09:22
2023-08-06T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что сигналы тревоги были объявлены в областях в период с 08.59 мск по 09.07 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888427052.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех регионах страны