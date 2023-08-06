https://ria.ru/20230806/trevoga-1888429536.html

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.08.2023

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T09:22

2023-08-06T09:22

2023-08-06T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

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кировоградская область

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что сигналы тревоги были объявлены в областях в период с 08.59 мск по 09.07 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230806/donetsk-1888427052.html

украина

кировоградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, кировоградская область