https://ria.ru/20230806/trevoga-1888415064.html

В Киевской области второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киевской области второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.08.2023

В Киевской области второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киевской области, а также на востоке, юге и в центре Украины — в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской,... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T03:43

2023-08-06T03:43

2023-08-06T05:27

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

украина

киев

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киевской области, а также на востоке, юге и в центре Украины — в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Сумской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога в Киевской области была объявлена в 3.17 (совпадает с мск).Ранее в 1.07 воздушная тревога была уже объявлена в Киеве и Киевской области, а также еще в шести областях Украины, но позже была отменена.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230806/vzryvy-1888411991.html

киевская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киевская область, украина, киев, вооруженные силы рф