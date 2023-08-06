https://ria.ru/20230806/trevoga-1888415064.html
В Киевской области второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киевской области второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.08.2023
В Киевской области второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киевской области, а также на востоке, юге и в центре Украины — в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T03:43
2023-08-06T03:43
2023-08-06T05:27
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киевской области, а также на востоке, юге и в центре Украины — в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Сумской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога в Киевской области была объявлена в 3.17 (совпадает с мск).Ранее в 1.07 воздушная тревога была уже объявлена в Киеве и Киевской области, а также еще в шести областях Украины, но позже была отменена.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230806/vzryvy-1888411991.html
киевская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киевской области второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
На востоке, юге и в центре Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу