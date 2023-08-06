https://ria.ru/20230806/tekhnika-1888522636.html

ОАЭ предоставили военную технику Чаду на фоне ситуации в Нигере, пишут СМИ

ОАЭ предоставили военную технику Чаду на фоне ситуации в Нигере, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2023

ОАЭ предоставили военную технику Чаду на фоне ситуации в Нигере, пишут СМИ

ОАЭ направили в Чад военную технику и оборудование, чтобы поддержать усилия этой африканской страны по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности ее границ РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T22:21

2023-08-06T22:21

2023-08-06T22:21

в мире

оаэ

мохамед базум

африканский союз

чад

нигер

идрис деби

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ДОХА, 6 авг - РИА Новости. ОАЭ направили в Чад военную технику и оборудование, чтобы поддержать усилия этой африканской страны по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности ее границ в свете напряженной ситуации в соседнем Нигере, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM в воскресенье. "ОАЭ отправили в Чад военную технику и оборудование для поддержки его усилий по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности границ. Эта инициатива отвечает прочным связям между ОАЭ и Чадом на различных уровнях", - отмечается в сообщении агентства. Агентство напомнило, что между двумя странами подписаны несколько двусторонних соглашений, в том числе соглашение о военном сотрудничестве, во время официального визита председателя Переходного военного совета Махамата Идриса Деби в Абу-Даби в июне. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". ОАЭ видят большой потенциал на различных африканских рынках и активно инвестируют в развитие инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и туризма в Африке.

https://ria.ru/20230805/niger-1888300257.html

https://ria.ru/20230806/pomosch-1888415943.html

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в мире, оаэ, мохамед базум, африканский союз, чад, нигер, идрис деби