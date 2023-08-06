ОАЭ предоставили военную технику Чаду на фоне ситуации в Нигере, пишут СМИ
WAM: ОАЭ направили в Чад военную технику и оборудование на фоне ситуации в Нигере
Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ. Архивное фото
ДОХА, 6 авг - РИА Новости. ОАЭ направили в Чад военную технику и оборудование, чтобы поддержать усилия этой африканской страны по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности ее границ в свете напряженной ситуации в соседнем Нигере, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM в воскресенье.
«
"ОАЭ отправили в Чад военную технику и оборудование для поддержки его усилий по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности границ. Эта инициатива отвечает прочным связям между ОАЭ и Чадом на различных уровнях", - отмечается в сообщении агентства.
Агентство напомнило, что между двумя странами подписаны несколько двусторонних соглашений, в том числе соглашение о военном сотрудничестве, во время официального визита председателя Переходного военного совета Махамата Идриса Деби в Абу-Даби в июне.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
ОАЭ видят большой потенциал на различных африканских рынках и активно инвестируют в развитие инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и туризма в Африке.