https://ria.ru/20230806/tanker-1888436132.html

Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжаются

Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжаются - РИА Новости, 06.08.2023

Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжаются

Продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта в отношении танкера "Сиг", сообщает Росморречфлот. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:31

2023-08-06T10:31

2023-08-06T10:31

керченский пролив

анапа

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

служба безопасности украины

происшествия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта в отношении танкера "Сиг", сообщает Росморречфлот. "В районе стоянки аварийного танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5.08.2023 на южном подходе к Керченскому проливу, 06.08.2023 продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта. В них принимают участие или обеспечивают суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий", НИС "Импульс" и РВК "Водолаз Кузьминых", - говорится в сообщении. Уточняется, что накануне, после проведения водолазного осмотра, судно "Водолаз Кузьминых" приняло в порту Анапы и доставило к месту стоянки "Сиг" дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря. Также отмечается, что на утро воскресенья наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийных работ. "АС ("Сиг" - ред.) на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машотделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет. Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий", - сообщает ведомство. Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.

https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html

https://ria.ru/20230805/pvo-1888344883.html

керченский пролив

анапа

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керченский пролив, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), служба безопасности украины, происшествия