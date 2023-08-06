https://ria.ru/20230806/tanker-1888436132.html
Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжаются
Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжаются - РИА Новости, 06.08.2023
Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжаются
Продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта в отношении танкера "Сиг", сообщает Росморречфлот. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:31
2023-08-06T10:31
2023-08-06T10:31
керченский пролив
анапа
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта в отношении танкера "Сиг", сообщает Росморречфлот. "В районе стоянки аварийного танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5.08.2023 на южном подходе к Керченскому проливу, 06.08.2023 продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта. В них принимают участие или обеспечивают суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий", НИС "Импульс" и РВК "Водолаз Кузьминых", - говорится в сообщении. Уточняется, что накануне, после проведения водолазного осмотра, судно "Водолаз Кузьминых" приняло в порту Анапы и доставило к месту стоянки "Сиг" дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря. Также отмечается, что на утро воскресенья наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийных работ. "АС ("Сиг" - ред.) на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машотделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет. Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий", - сообщает ведомство. Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.
https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html
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керченский пролив
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), служба безопасности украины, происшествия
Керченский пролив, Анапа, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Служба безопасности Украины, Происшествия
Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжаются
Росморречфлот: работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжаются